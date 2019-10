El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, coincidió con su adversario electoral del Frente de Todos Alberto Fernández, al señalar que está "convencido de que el proceso de aglutinación en el entorno de Buenos Aires es muy dañino para el futuro del país y para la propia provincia".

De visita en Corrientes, el dirigente opositor brindó una conferencia de prensa en la que sostuvo que "además de hacer una política económica general", hay que "hacer algunas específicas para el interior de la Argentina".

"El segundo y el tercer cordón de Buenos Aires se están hundiendo por la falta de recursos en materia de educación, de salud. Ahí se sigue juntando parte de la población y vaciándose parte de las economías regionales, que tienen un enorme potencial", precisó.

En este sentido, consideró que "hay que darles" a los mercados locales "todas las alternativas posibles para que se expandan y sean capaces de retener y atraer a los habitantes de todo el país".

“Los subsidios estaban en Buenos Aires porque una parte importante de los votos estaban ahí”

Durante el discurso que dio junto a su compañero de fórmula y actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, Lavagna aclaró que esto "no es algo que va a pasar de manera espontánea", sino que "requiere del apoyo de la política y la supresión de algunos absurdos como los que hemos tenido en los últimos años".

Como ejemplo, el ex ministro de Economía cuestionó los subsidios durante la administración kirchnerista, "cuando en Buenos Aires pagábamos tarifas de diverso tipo a veces a la mitad, o menos, de lo que se pagaba en el interior".

"Claro está, todos sabemos que los subsidios estaban en Buenos Aires porque una parte importante de los votos estaban ahí", agregó.

El economista ratificó que es "candidato a presidente y punto", aclaró que no está "buscando una posición en otro gobierno" pero señaló que "eso no significa que, llegado el caso, si Consenso Federal es invitado a participar de un proceso de discusión sobre los problemas nacionales, con vistas a la unión nacional, no lo vaya a hacer".

"Si no nos toca ganar y el que gana hace un llamamiento, como no lo hizo el actual gobierno, Consenso Federal va a estar ahí, sino sería una gran contradicción. A esa mesa iríamos con nuestro proyecto y miradas", aseveró Lavagna.

Por su parte, Urtubey sostuvo que "la crisis que vive la Argentina no se resuelve con operaciones de prensa ni con la irresponsabilidad de no asumir los problemas, sino asumiendo la situación y poniéndose a trabajar".

En este sentido, el mandatario salteño resaltó que "eso hizo Roberto Lavagna cuando, como ministro de Economía, puso de pie al país".

"No es tiempo para andar probando a ver cómo funciona, no es tiempo para segundas o terceras oportunidades para aquellos que ya han fracasado", manifestó.

La presentación de propuestas en Corrientes estuvo acompañada por los candidatos a diputados nacionales de esa alianza, Gabriel Romero, Verónica González, Lemos, Carlos Galiana y María Valenzuela, entre otros. También participaron candidatos de las provincias de Formosa, como el ex gobernador Vicente Joga, de Misiones, Chaco y Entre Ríos.