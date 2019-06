El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, recibió en su provincia al economista Roberto Lavagna y cuestionó "la inestabilidad que demuestran últimamente" algunos dirigentes políticos, lo cual, a su juicio, profundiza "la crisis de valores que se vive actualmente en la Argentina".

"Se trata de ser coherente y de construir desde afuera de la lógica de poder. En el país hay dos polos que atraen, y claramente eso quedó demostrado. Yo creo que la salida está por afuera de los dos", sostuvo el mandatario local.

Coincidieron en “respetar la autonomía federal” en el armado de las listas legislativas

De esta manera, Urtubey criticó a sus ex compañeros de Alternativa Federal que rompieron la alianza opositora para sumarse a otros frentes electorales, una decisión que dijo no compartir, pero que tiene que "aceptar". Durante una conferencia de prensa que brindó en la residencia oficial de Salta junto a Lavagna, el gobernador aclaró que igual tiene "afecto y respeto por Sergio Massa, y también por Miguel Pichetto", porque junto a ellos comenzó "a trabajar en un espacio común que buscaba no caer en la grieta que representan el macrismo y el kirchnerismo".

En tanto, Lavagna defendió su negativa de ir a unas PASO con el resto de los integrantes de Alternativa Federal al resaltar que "era muy difícil hacer un proceso de internas cuando se percibía que quienes querían competir estaban atraídos por alguno de los dos polos" y señaló que "eso era algo complicado de explicar hace dos o tres meses", pero que luego "el panorama se fue esclareciendo solo".

El encuentro se produjo en el marco de los homenajes al general Martín Miguel de Güemes en el 198° aniversario de su fallecimiento.

Lavagna destacó que "una parte importante de la dirigencia radical ha estado trabajando" junto a Consenso Federal y aseguró que "las puertas están absolutamente abiertas a la incorporación" de dirigentes de ese partido porque "desde el punto de vista de lo que se propone cada uno, no hay diferencias".

Por último, ambos coincidieron en que el armado de las listas para los próximos comicios "no se trata de otra cosa que no sea respetar la autonomía federal". "Yo, como gobernador, nunca toleré que venga un proyecto nacional a la provincia a decir cuáles tenían que ser los candidatos", cerró Urtubey.