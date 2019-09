La Cámara Federal porteña concedió hoy la excarcelación al empresario Oscar Thomas, el ex titular de la Entidad Binacional Yacyretá, quien estaba detenido bajo arresto domiciliario por la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Thomas permanecía privado de su libertad acusado de estar involucrado en un supuesto pago de sobornos durante la gestión kirchnerista. Fue uno de los detenidos de la causa luego de estar prófugo varias semanas.

La Justicia consideró que no hay riesgo de fuga y, por lo tanto, el arresto domiciliario debe ser levantado, ya que al no tener antecedentes pensales no es "la única alternativa viable" para que avance el proceso judicial.

"No se verifica en este supuesto la concurrencia de indicadores de riesgos con suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta a Thomas -actualmente cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario- sea la única alternativa viable a los fines de garantizar la concreción del derecho, valorándose la carencia de antecedentes penales computables", evaluaron los camaristas.