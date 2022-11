Ley de Humedales: el FdT busca avanzar con el debate, pero JxC cuestiona la citación al plenario

El oficialismo está decidido a retomar este jueves el debate de la Ley de Humedales, sin embargo los diputados de Juntos por el Cambio analizan no asistir a la reunión del plenario de comisiones debido a que consideran que la convocatoria fue irregular, pero además solicitan escuchar a los gobernadores antes de emitir dictamen.

Aún si el Frente de Todos lograra dictaminar en las comisiones de Recursos Naturales y de Presupuesto y Hacienda no podrá llevar el proyecto al recinto porque faltaría que se dictamine en la comisión de Agricultura, que encabeza Ricardo Buryaile. El legislador radical no citó a la reunión plenaria en sintonía con las objeciones reglamentarias que esgrimió el interbloque opositor a través de una carta dirigida a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau.

"Venimos a manifestarle la absoluta irregularidad de la referida citación, que intenta dar continuidad a una reunión que quedó suspendida de hecho al no reanudarse en el día y hora establecidas por el plenario al momento de pasar a un cuarto intermedio", dice la misiva que lleva la firma de los jefes de bloque Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan López (Coalición Cívica).

En ese marco, la alianza opositora estudia no asistir al plenario, lo que entorpecería el tratamiento del proyecto.

Antes de avanzar con la firma del dictamen, Buryaile pretende que se realice una reunión informativa para que expongan los gobernadores del Norte Grande -la gran mayoría oficialistas-, ya que fueron quienes frenaron el debate al cuestionar el proyecto que impulsa el diputado del Frente de Todos Leonardo Grosso.

Si bien está previsto que algunos funcionarios provinciales asistan al encuentro de este jueves, fijado para las 11, son muy pocas las provincias que confirmaron su presencia, entre las que se encuentran La Rioja y Catamarca.

También se espera que participen los intendentes santafesinos que vienen reclamando que se sancione cuanto antes una Ley de Humedales, entre ellos Pablo Javkin (Rosario), Carlos De Grandis (Puerto General San Martín), Leonardo Raimundo (San Lorenzo), Rubén Maglia (Granadero Baigorria), Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez), Martín Gherardi (Pueblo Esther) y Jorge Berti (Villa Constitución).

Más allá de las diferencias por la reunión de mañana, el oficialismo y la oposición coinciden en que será muy complicado que el proyecto llegue al recinto, se apruebe y luego se implemente, si no tiene el apoyo de los gobernadores.

En tanto, con diferentes matices, los legisladores de izquierda y de parte del interbloque Federal creen que es preciso consensuar un texto para avanzar con la discusión, siempre que no se desvirtúe el espíritu de la norma. "Estoy convencido que tenemos que tener todas las reuniones necesarias de acá hasta que finalice este período ordinario de sesiones para tener una media sanción", dijo a BAE Negocios el diputado socialista Enrique Estévez. Y remarcó: "No hay argumentos para no juntarnos. Hay que dar un debate serio y responsable, sin darle la espalda al tema".



El Frente de Todos, junto a otras fuerzas políticas, ya había comenzado a trabajar en algunas modificaciones a la iniciativa que promueve Grosso. Del mismo modo, en Juntos por el Cambio se disponían a aunar los tres proyectos que fueron presentados desde ese interbloque.