Ley de Humedales: las deserciones propias hicieron fracasar el proyecto del FdT y JxC se quedó con el dictamen de mayoría

Ante la falta de acuerdo en torno al texto de la Ley de Humedales y la presión de los gobernadores, Juntos por el Cambio logró imponerse este jueves con el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones, mientras que el Frente de Todos firmó el de minoría, junto a legisladores de bloques minoritarios. Con ese escenario, las chances de que el proyecto llegue al recinto antes de fin de año son bajas.

El desánimo que se palpitaba el día anterior en un sector de las filas oficialistas en la Cámara de Diputados se profundizó esta mañana, antes de la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales, de Presupuesto y de Agricultura. El legislador oficialista Leonardo Grosso, impulsor de uno de los proyectos que fue dictaminado, entró a la sala del Anexo C con la certeza de que no contaba con las firmas necesarias para superar el número que reunió la principal fuerza opositora.

Al finalizar el encuentro, la alianza opositora había alcanzado las 57 firmas, con apoyo de los diputados de Córdoba Federal, y el Frente de Todos tan sólo 47. A diferencia de Juntos por el Cambio, que logró consensuar puertas adentro los tres proyectos que tenían presentados (de Ximena García y Maximiliano Ferraro; de Jorge Vara y de Gabriela Lena), el oficialismo no pudo resolver las diferencias internas ni contener el reclamo de los mandatarios provinciales.

Como había previsto el sector del Frente de Todos que está a favor de la ley, los diputados oficialistas que decidieron ausentarse de la reunión no estaban dispuestos a renunciar a ninguna de las comisiones que integran para ser reemplazados por otros legisladores que sí habrían firmado el proyecto de Humedales. En la bancada oficialista, algunos se ilusionaban con que se habría podido torcer el resultado con la misma maniobra que se llevó adelante durante el acuerdo con el FMI.

Los santiagueños Daniel Agustín Brue y Nilda Moyano, las catamarqueñas Silvana Ginocchio y Anahí Costa, las formoseñas María Graciela Parola y Nelly Daldovo, la mendocina Liliana Paponet, la salteña Pamela Calletti, la sanjuanina Fabiola Aubone y el riojano Sergio Casas fueron los diputados y las diputadas del Frente de Todos que no firmaron el dictamen que promovió Grosso. Según admiten en el bloque oficialista, "no hicieron más que acatar la orden de los gobernadores", que a estas alturas directamente no quieren que se apruebe ninguna ley. Por el contrario, la iniciativa -que tiene el aval de las organizaciones socioambientales- fue apoyada por el socialista Enrique Estévez y Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero. A último momento, se sumaron los legisladores oficialistas de Chaco, que tenían dudas sobre qué postura adoptar.

Como se lo había prometido en persona a Grosso, Máximo Kirchner participó un rato del plenario -algo que no suele hacer- y firmó el dictamen. "Con amigos es más fácil", publicó en su cuenta de Twitter el diputado del Movimiento Evita, junto a una foto en la que se lo ve al lado del líder de La Cámpora y la legisladora Paula Penacca, también militante de esa organización.

Si bien el tema quedó en condiciones de ser llevado al recinto hasta el próximo 30 de diciembre, son muy bajas las posibilidades de que eso suceda debido a que el oficialismo no fomentará que se debata un proyecto de Juntos por el Cambio, menos aún con el frente interno tan dividido. Pero además en el bloque oficialista creen que la coalición opositora tampoco pedirá incorporarlo en el temario de la próxima sesión, sin embargo diputados de la Coalición Cívica y el radicalismo señalaron a este diario que "si el Frente de Todos realmente quiere que se discuta, se discutirá".

Con un optimismo un tanto forzado, Grosso celebró que se haya logrado dictaminar y que "por primera vez se consiguió sortear los lobbies, las presiones para que esto no se trate". “Si hacemos la cuenta de los dos dictámenes que han sido firmados, tenemos bastante más que la mitad más uno de los diputados y las diputadas de la Cámara, es decir tenemos un amplio acuerdo para sancionar una Ley de Humedales. Tenemos que resolver las diferencias, el articulado, hasta dónde, cómo, el ‘finito’", destacó el presidente de la comisión de Recursos Naturales. Y concluyó: "Esperemos que la semana que viene o la otra o la otra vayamos a discutir la Ley de Humedales al recinto y le demos media sanción”.

En diálogo con BAE Negocios, Grosso señaló: "A pesar de no haber logrado un dictamen de mayoría, logramos sortear los obstáculos de los lobbys económicos y estamos encaminados a lograr los consensos necesarios que nos permitan darle media sanción". Y concluyó:" Ahora todos nuestros esfuerzos están enfocados en que los diputados y diputadas entiendan la necesidad imperiosa que tiene nuestro país de cuidar sus recursos naturales que son los bienes comunes de todos y todas y que, además de prevenir sequías e inundaciones, estamos protegiendo al bien más escaso: el agua dulce".

“El texto que hoy proponemos es fruto de un esfuerzo para acercar y armonizar las diferentes miradas y las observaciones que hemos recibido, porque entendimos que sí es necesaria la ley de Humedales, y que tenemos que ponernos de acuerdo y acompañar a quienes producen y viven en ellos", planteó Ferraro, quien en los últimos días se encargó de acercar posiciones dentro de Juntos por el Cambio.