Ley de Humedales: los gobernadores y los diputados de Juntos por el Cambio volvieron a retrazar el debate

La ausencia de los gobernadores y los legisladores de Juntos por el Cambio en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados dilató una vez el debate del proyecto de ley de humedales. Sin embargo, tras una acalorada reunión, el oficialismo y una parte de la oposición acordaron realizar un nuevo encuentro el jueves próximo para finalmente emitir dictamen.

En las sillas dispuestas para los expositores en el Anexo C apenas se animaron a sentarse algunos intendentes de Santa Fe y Córdoba, además de la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar. Los funcionarios de los gobiernos de Catamarca y La Rioja que iban a participar avisaron a último momento que no concurrirían a la cita. Los gobernadores del Norte Grande -que frenaron el tratamiento del proyecto hace un mes y medio- fueron invitados en tres oportunidades pero jamás mostraron interés en dar su parecer ante los diputados.

La noche anterior, los jefes de los principales bloques de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan López (Coalición Cívica), resolvieron que los legisladores de ese espacio no acudieran al plenario debido a que no se estaba cumpliendo con lo dispuesto en el reglamento. Sólo la radical Carla Carrizo y Dolores Martínez y Danya Tavela, de Evolución Radical, asistieron al encuentro, aunque se encargaron de dejar en claro la postura del interbloque opositor.

En ese marco, pasadas las 11, comenzó la reunión de las comisiones de Recursos Naturales, que encabeza Leonardo Grosso; y de Presupuesto y Hacienda, que conduce Carlos Heller. El presidente de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, no se presentó bajo el argumento de que la convocatoria había sido "irregular".

"A muchos que venían a participar de esta reunión los de seguridad le decían que el encuentro no se hacía", contó Grosso para sorpresa de algunos, sin brindar mayores detalles sobre el asunto. También dejó al descubierto a los que se ausentaron: "Invitamos a los gobernadores que no vinieron hoy. Los invitamos en tres oportunidades vía nota. Gobernadores de la coalición opositora y de la coalición oficialista a la que yo pertenezco".

"Hace casi una semana que convocamos para hoy. El diputado Buryaile me dijo que no había problema y que no iba a ser un obstáculo. Acordamos el día y la hora. El domingo comenzó el boicot epistolar", agregó Grosso, en referencia a la carta que Juntos por el Cambio le envió el miércoles último a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, para cuestionar la reunión de este jueves.

"Están ganando tiempo para llegar al 20 de noviembre. No sólo los diputados de Juntos por el Cambio, sino también algunos gobiernos provinciales que no quieren que está ley salga", dijo el legislador oficialista. Y recordó que "los gobernadores del Norte Grande desde Washington, comandados por (Gerardo) Morales, hicieron un comunicado y los presidentes de bloques mayoritarios tomaron la decisión de suspender el plenario".

En una encendida intervención, la diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño llamó "apropiador de la comisión de Agricultura" a Buryaile y dijo que "se ha comportado como un patrón de estancia" al decidir no participar del plenario y no citar a los integrantes de la comisión. "Está para ordenar la comisión, no para hacer lo que se les cante", subrayó.

"Les digo a los colegas de Cambiemos que han abandonado la agenda ambiental. Esto es lo que viene ocurriendo con todos los temas ambientales. El gobierno de Cambiemos ha tenido una muy buena gestión en materia ambiental, pero ahora me pregunto porqué han abandonado el tema ambiental. A esto no le encuentro otra explicación que la unidad va por arriba de todo. Si hay un tema que los divide, no lo tratan", manifestó Camaño. Y continuó: "Bajo ningún punto de vista podemos estar atados todos los representantes del pueblo y el pueblo mismo a una estrategia electoral de una facción política. 'Vamos a hacer la contra porque es lo único que nos une'. La verdad, dan lástima, muchachos".

La diputada opositora pidió que se dictamine antes del 20 de noviembre para tener la posibilidad de llevar el proyecto al recinto durante el período de sesiones ordinarias, que finaliza el 30 de este mes. Y dejó un mensaje para los mandatarios provinciales y el resto de los legisladores: "Me niego a que nos atemos a los designios de los gobernadores. Nosotros representamos al pueblo".

El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, se encargó de hacer un breve resumen de las negociaciones que se llevaron adelante con la principal fuerza opositora para avanzar con el tratamiento de la Ley de Humedales y puntualizó que "el lunes pasado" mantuvo "reuniones con los tres presidentes de bloque de Juntos por el Cambio", a quienes les pidió retomar el debate y aseguró que todavía "no se iba dictaminar".

"No tengo miedo a los acuerdos políticos. Tampoco me gusta que no se cumplan y terminen en correo epistolar", dijo el diputado santafecino, visiblemente molesto por el modo en que se manejaron Negri, Ritondo y López, después de que en su momento él había accedido a suspender una reunión del plenario para atender el reclamo de los gobernadores.

Si bien se fijó un nuevo encuentro para el jueves próximo a las 11 con el objetivo de dictaminar, las chances de que el proyecto llegue a ser votado este año son bajas, sobre todo por la falta de apoyo de una parte de los gobernadores, algunos de los cuales directamente no quieren que se sancione ninguna ley que busque proteger las zonas de humedales.

Grosso ya tiene listo el texto con varias de las modificaciones que pidieron algunos mandatarios provinciales y que consensuó con un sector de la oposición. "Quedó un muy buen proyecto. No hay razones para rechazarlo", dijeron desde el bloque oficialista.