El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró que en los encuentros de la mesa de transición con referentes del mandatario electo, Omar Perotti, "el tema seguridad" no fue abordado porque aún no hay una persona designada para esa cartera.

"Hasta ahora no tocamos el tema de seguridad. Recién en estos días nos hicieron llegar algún requerimiento por escrito, informativo, sobre cantidad de efectivos y algunos datos de tipo cuantitativo", sostuvo Lifschitz durante una recorrida por las obras de una nueva estación policial que se construye en Rosario.

Tras la victoria del peronista Perotti en las elecciones de junio último, el gobierno actual y el que asumirá el 10 de diciembre en Santa Fe constituyeron una mesa de transición. Los referentes de cada sector abundaron sobre cuestiones económicas y financieras de la provincia, como el déficit, la Caja de Jubilaciones, la deuda en dólares y otros ítems.

Sin embargo, Lifschitz reveló que en esos encuentros no se abordó la temática de la seguridad pública, que en esta provincia tiene especial interés -entre otras cosas- por la tasa de homicidios que duplica a la media nacional. "Estamos predispuestos con nuestros ministros y equipos para acompañar el proceso y que no haya inconvenientes", dijo el actual mandatario. "Hasta ahora hubo charlas generales, no muchas, con la comisión de transición", se lamentó el socialista.

"Hay problemáticas específicas en los grandes ministerios que no paran nunca, como seguridad, educación, salud, desarrollo social, donde hay que planificar y tomar decisiones para fin de año y los primeros meses del año que viene", puntualizó Lifschitz, que desde el 10 de diciembre asumirá como diputado provincial.