"Tengo un objetivo muy claro". Con estas palabras, la titular de la Coalición Cívica (CC) y fundadora de Juntos por el Cambio (JxC), Elisa "Lilita Carrió", deslizó una posible precandidatura a presidenta en las elecciones de 2023. En este sentido, remarcó que se ofrecería como cabeza de lista para ayudar a las nuevas generaciones de políticos argentinos, a quienes ve "con mucha voluntad, con mucho conocimiento y con mucha transparencia".

En declaraciones radiales, Carrió aseguró que puede "llegar a ser candidata, sobre todo para salvar la conciencia de muchos que no quieren votar a determinados candidatos porque que creen en la transparencia de la República". "No quiero ser candidata por querer ganar o por querer ser presidente, sino porque tengo un objetivo muy claro", agregó.

La exlegisladora dejó en claro que su objetivo principal es lograr la unidad de Juntos por el Cambio: “Quiero lograr la unidad de las listas. Yo soy fundadora de Juntos por el Cambio, el primer objetivo es lograr la unidad de todos”, manifestó en diálogo con Urbana Play. Dentro del espacio conviven el PRO, la CC y la Unión Cívica Radical, entre los que hay tensiones tanto entre sí como dentro de cada partido.

"La idea es ampliar la oferta electoral y que la gente pueda decidir quién quiere que presida o gobierne este país, pero además para unir y definir quién puede expresar mejor la unión de Juntos por el Cambio", consignó Carrió.

Elecciones 2023 y la oferta de Juntos por el Cambio

“Veo una generación con mucha voluntad, con mucho conocimiento y con mucha transparencia. Si tengo que ayudar para que esos grupos gobiernen la Argentina, puedo llegar a ser candidata, sí”, declaró Carrió, y agregó: “Tengo un objetivo muy claro. Trabajé con muchos grupos que son gente que quiere cambiar realmente el país”

En cuanto a la interna de Juntos por el Cambio, dijo que apunta a "la mayor unidad posible y la mayor amistad posible de un verdadero gobierno de coalición para que no haya internas". "A lo mejor puede haber mayor oferta en el cargo de intendente", añadió.

“ Juntos por el Cambio es una pluralidad de líderes y la gente tiene derecho a poder elegir quién representa esa pluralidad”, ratificó Carrió. En esta línea, confirmó que el gobernador jujeño Gerardo Morales "va a ser candidato a Presidente".

La exdiputada se desligó de Mauricio Macri: “Hablo, pero él es líder de otro partido, él está hablando con sus dirigentes. Bárbara -la relación-, yo no tengo problema con nadie”. También hizo lo propio con Patricia Bullrich y Javier Milei: "La opinión de ella no es la de Juntos por el Cambio, mi opinión es otra. Yo la verdad que no sé quién es Milei, no sé quién es como persona, no tiene historia. Uno elije a personas que conoce, que sabes cómo piensan en todo, cómo viven. No comparto el anarcocapitalismo, una libertad sin ley, el deseo sin ley y un darwinismo social, no comparto que todo esté en el comercio".

Finalmente, remarcó: “Yo he tenido una coherencia absoluta a lo largo de mi vida. Soy republicana, creo en los derechos humanos, creo en la democracia. Me ubico en el centro de la escena política, no tengo fanatismos, no me gustan los líderes autoritarios”.