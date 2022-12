La exdiputada nacional Lilita Carrió analizó la situación tanto en el oficialismo como en la oposición de cara a las elecciones del año que viene y señaló que Cristina Kirchner y Mauricio Macri “ya fueron”.

En ese sentido, la dirigente de la Coalición Cívica se refirió a que ninguno podría ganar en un ballotage. “No ganan en segunda vuelta”, aportó sobre los exmandatarios, ya que “todo el que polariza no gana”.

Por un lado, Carrio opinó sobre la vicepresidenta y un posible retiro, y que esa acción “posibilita de alguna manera un tránsito institucional”. Además, señaló que “se tiene que ir por su familia”.

“Hay un ciclo histórico que está terminando. La Argentina vieja chocó, hubo un juicio, un retiro, una victoria del pueblo separada de la política”, agregó en declaraciones a LN+.

Carrió afirmó que perdió la "amistad profunda" que tenía con Macri.

Respecto a Alberto Fernández, la referente de la Coalición Cívica tuvo en cuenta sobre su lugar en el Frente de Todos (FdT) y aportó que “él puede hacer una gran contribución a la democracia, que la va a necesitar el peronismo”.

También consideró que, a pesar de faltar un año para las elecciones presidenciales, puede seguir impulsando medidas desde su lugar. “Un hombre sin rumbo puede tener un rumbo y tenerlo en los últimos meses de gobierno; él puede hacer una reforma democrática: boleta única, el mantenimiento de las Primarias”, señaló.

Carrió, de la vereda de enfrente de Macri

La integrante de la oposición también señaló al expresidente Mauricio Macri, y reveló que no lo apoyará de ahora en más. Hoy por hoy, la relación que ambos tienen es estrechamente política.

“He trabajado esos cuatro años pero ya está, perdí esa amistad profunda. Cada uno elige a sus amigos y obra en la vida, pero la relación política se mantiene”, expresó.

Sobre su futuro en la política y una posible candidatura de su parte, Carrió consideró que ella es “garante de la unidad” de la coalición entre la Unión Cívica Radical y el PRO, pero que faltan resolver “cuestiones morales”. “Hoy no tengo candidatos”, resumió.

Además, lanzó un comentario en contra de una de las mayores pasiones de Macri: el fútbol. Carrió confesó que no vio el Mundial Qatar 2022 porque es "mufa" al igual que algunos consideran al ex presidente. "Lo que me pasó fue que casi soy como Macri, porque una sola vez fui al comedor donde miraban el partido y de repente... penal para Francia. En el acto me volví a mi cuarto, porque soy mufa", dijo Carrió en diálogo con el periodista Luis Novaresio.