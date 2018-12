El impacto de la crisis se verifica sin medios tonos en los sectores de manufacturas industriales. Para redondear cifras las metalúrgicas cuentan con casi 30.000 despidos y más de 22.000 suspensiones desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha, según lamentan en la UOM.

La estadística puede empeorar todavía a partir de conflictos en pleno desarrollo como el de BGH en Tierra del fuego, ya que la firma decidió suspender a todo su personal y no descarta más cesantías en los próximos meses. Un adicional no amable es que durante la suspensión de de trabajadores no está garantizado el pago de salarios o al menos una parte de éstos.

KMG Fueguina, una firma que produce aparatos electrónicos también ha programado suspensiones, y en las últimas horas se agravó la situación por la falta de pago del medio aguinaldo.

El sindicato fueguino evalúa medidas de fuerza en respuesta a la decisión de la empresa. El escenario nacional no solo aparece complicadísimo para las firmas de primera línea sino las pymes alertan sobre una crisis terminal. De hecho en la despedida del año los bloques empresarios como CGERA, además de certificar la gravedad del escenario, convocaron a resistir a las organizaciones y a la CGT.

Sin final a la vista para la crisis mucho menos después de cada información que parte del FMI respecto al acuerdo con la Argentina, recesión incluída empleadores y gremios descreen de cualquier rebote de la economí. y mucho menos de un plan primavera en rigor de las elecciones que se desarrollarán el año próximo. “Luchando hasta que la dignidad sea costumbre” proponen desde algunas seccionales de la UOM en sus saludos de fin año, plenarios u otras reuniones. El sindicato que comanda Antonio Caló desarrolló movilizaciones junto a otras organizaciones gremiales del sector industrial como también por sí sola respecto a su pulseada paritaria.

Si bien la UOM, como otros sindicatos industriales poseen una aceitada relación con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el tenor de la crisis que afronta el sector no permite avizorar salidas ante el derrumbe de las estructuras del sector.