Tras confirmar que se baja de la carrera por la jefatura de Gobierno porteña, en la que sonaba que iría en la boleta con el candidato a presidente José Luis Espert, Darío Lopérfido habló con BAE Negocios sobre las razones de su declinación.

El ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que declinó su candidatura por el partido Republicanos por "una decisión de responsabilidad institucional en defensa de la república. No me siento oficialista pero creo que hay que priorizar lo que uno interpreta que es mejor para el país".

En ese sentido, señaló que no quiere ser parte de "sacarle ni dos votos al oficialismo si eso favorece que pierda y que vuelva el kirchnerismo". Por eso, aseveró que no buscará ninguna otra candidatura o cargo en alguna otra fuerza política para estas elecciones, "a diferencia de (Martín) Lousteau que va como senador".

Sobre el ofrecimiento de Espert, por su parte, Lopérfido afirmó: "No me sentía cómodo corriendo con una candidatura presidencial que me parecía bien, pero que no era mi proyecto, y que solo iba dirigido a sacarle votos al Gobierno". También, dijo, había recibido una propuesta paralela del candidato a presidente Juan José Gómez Centurión.

Además reconoció que bajar su candidatura era un gesto a Larreta, con el cual tuvo varios encontronazos desde que dejó el Ministerio de Cultura porteño, a mediados de 2016. Aunque reafirmó que sigue siendo opositor a él, admitió que reconoce gente con la cual puede "no estar de acuerdo pero que está del lado republicano, y gente que no está tan de ese lado".

Por último, el ex director artístico del Teatro Colón dijo que los próximos dos años seguirá dedicándose a la actividad privada y al armado de su partido para competir en las elecciones legislativas de 2021.

A continuación, el comunicado completo de Republicanos con las razones de la declinación: