Pronóstico de reacción en cadena sindical tras la decisión de un fiscal para ordenar la detención del camionero Pablo Moyano. La CGT, las CTA y el Frente Sindical para el Modelo Nacional vislumbran no solo la denuncia de persecución para el dirigente sindical sino avances de flexibilización laboral más intensa a la ya concretada. Dejando de lado sus profundas e históricas diferencias con sus pares, Hugo Moyano avisó que no habrá quietud en el universo obrero.

"No me sentaría a hablar con el Presidente, porque no tengo nada que decirle", respondió anoche desde Singapur Pablo Moyano en diálogo con el programa "Hay otra historia" (Crónica HD).

En simultáneo la poderosa organización gremial de los también dirigentes de Independientes marchará para exigir la reapertura paritaria con base mínima en 42%. "Estará Hugo en persona", le comentaron escuetamente desde Camioneros a BAE Negocios. Llegan con tantos a su favor, como haber perforado el techo paritario del 15% y un bono adicional de $9.000 como también la resistencia a la reforma laboral donde comandaron a la tropa de la Corriente Federal, cuya evolución cristalizó el Frente Sindical que aglutina a los combativos.

Pablo Moyano fue nombrado vicepresidente del comité ejecutivo de la International Transport Workers Federation. "Acá todo el mundo lo apoya", le dijo al diario Crónica Juan Pablo Brey, líder de Aeronavegantes y participante del Congreso desarrollado en el país asiático. No es novedad que la orden del fiscal Sebastián Scalera -quien solicitó su detención por presuntas irregularidades en el club Independiente- cruzó océanos. Por eso las miradas ya enfocan al jueves en el Aeropuerto Ministro Pistarini con Pablo regresando a su país. "Espero que no armen un show mediático cuando vuelva", ironizó el vice de Independiente. Entre otros jefes gremiales el bancario Sergio Palazzo anticipó que de ninguna manera el camionero estará solo al pisar suelo argentino y además de su organización consideró que habrá "miles de compañeros" para respaldarlo.

En Singapur, los dirigentes de la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) que lidera el ex triunviro Juan Schmid, mantuvieron un encuentro informal. Allí delinearon un plenario que tendrá lugar la semana que viene. "No descartamos ninguna medida de fuerza", le dijeron a este medio los transportistas.

La prédica tácita del Papa Francisco también se juega en momentos de tensión manifiesta que impacta también en las organizaciones sociales que se encolumnaron sin dudarlo desde el 21F. No es casual que además del "etiquetazo" que dejó Moyano hijo respecto a que "ir preso bajo este gobierno gorila sería un honor", va seguido del concepto papal para "mantener en alto y en claro que nuestra convicción es pan, paz y trabajo", como reiteró en la entrevista de Crónica HD.

Para los memoriosos en estas mismas páginas se había señalado que en 2016, cuando la relación entre Hugo Moyano y el Presidente Mauricio Macri no pronosticaba tormentas o tifones, Pablo había decidido no aceptar ninguna de las múltiples invitaciones del Ejecutivo Nacional para sentarse a compartir de mínima un café. Tampoco el anhelo de quienes en el núcleo de confianza del camionero, como el jefe de Udocba Miguel Díaz, consideraban que Pablo era el indicado para comandar la CGT antes que el triunvirato. El tiempo jugó otras cartas pero los camioneros aseveran que no olvidan las lealtades, sobre todo en tiempos de furia.