"Se siente, se siente, Alberto presidente", atronaba en el búnker del Frente de Todos. La fórmula Alberto Fernández - Cristina Frrnández de Kirchner se impuso ayer por más de 14 puntos a los postulantes por Juntos por el Cambio Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto, y la fiesta fue total. "Estoy seguro que hoy los argentinos comenzamos a escribir otra historia", afirmó Fernández una vez que pasadas las 23.40 y luego de que el propio Macri saliera a reconocer su derrota sin números ciertos en la mano, lo que un rato más tarde, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio iba a certificar que con el 58.7 % de los votos, el Frente de Todos, con el 47.01 % de los guarismos, se imponía al oficialismo que cosechaba el 32.06 por ciento de los votos.

La contundencia de los resultados hizo estallar a la militancia reunida en el Centro Cultural "C", la que al grito de "vamos a volver" y al ritmo de la marcha peronista, celebraba la victoria en la PASO rumbo a las presidenciales de octubre.

“Los argentinos se dieron cuenta de que el cambio eramos nosotros y no ellos”

En una de las elecciones más sospechadas desde el regreso de la democracia debido a los reiterados intentos por parte del gobierno de Cambiemos de cambiar las reglas electorales, llegó tempranamente la sospecha de que la falta de datos oficiales escondian una supuesta maniobra de Cambiemos.

Fue el diputado Felipe Solá quien en conferencia de prensa junto a Mariano Recalde, dijo que desde su espacio estaban más que conformes con los resultados que les iban llegando y se mostró esperanzado "en que den a conocer los datos" para que "no tengamos que darlos nosotros. En tanto que Recalde afirmó que tenian registrada "una diferencia muy abultada a su favor".

Ya cuando los numeros no dejaban de sorprender, la militancia volvió a estallar cuando se supo que Axel Kicillof arrasaba en la provincia de Buenos Aires.

Ya sobre el filo de la medianoche, un Fernández exultante afirmaba sobre un escenario plagado de dirigentes "que se terminó la grieta" y resalto que los argentinos se "dieron cuenta que el cambio eramos nosotros y no ellos".

Prometió comenzar una etapa nueva donde una vez "más vamos a solucionar los problemas de la gente" y consideró que la "Argentina comenzó a parir un nuevo tiempo". El dato significativo de la moche: Fernández, quién votó a las 9.30 en la sede de la Universidad Católica Argentina, ubicada en Puerto Madero, se imponía en la mayoría de los distritos del país a excepción de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

"No vamos a preguntarle a nadie a quién votó. Prometo trabajar para que me entiendan. Los que están intranquilos que no se intranquilicen, nunca fuimos locos gobernando. Una vez más vamos a arreglar lo que los otros rompieron", destacó Alberto.

Eufórico, agregó: "A los que recomendaron que nos vayamos a dormir, le pedimos por favor que no se duerman más porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme".

“No se duerman más porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme”

Desde Santa Cruz, Cristina envió un mensaje cuando los datos no aparecían, reclamando celeridad al Gobierno: "Los números que tenemos son muy amplios. Acabo de hablar con gobernadores, acabo de hablar con nuestra candidata a gobernadora en la provincia de Mendoza, en donde nos dice que hemos ganado. En una provincia en donde normalmente no teníamos buenos resultado", señaló la senadora.