La decisión del Gobierno de ir por una reforma laboral profunda con cirugía mayor en convenios y detrimento de salarios en pos de generar más empleo choca de frente con la estadística oficial desde 2004 a la fecha respecto a "costos laborales" como freno de desarrollo. Así lo revela una investigación que tomó datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) sobre cantidad de empleadores en este año (516.000) y la caída del 13% de salario real respecto a 2015. A menos empleadores, menores sueldos incluso y menos puestos de labor. Tal declive es apreciable y sin frenos en la gestión Cambiemos. "No es posible argumentar una reforma laboral tomando como obstáculos los sueldos y convenios. El salario real aumenta cuando hay más empresas, lo valida la comparación que realizamos en base a la SRT y salario real", le explicó a BAE Negocios Hernán Herrera, politólogo e investigador del CEPA y EPPA. Acotó incluso que en el mejor de los casos "es un error no forzado" del Ejecutivo y, en el peor, énfasis del modelo al desamparo del FMI.

En efecto, para 2016 había 531.000 contratantes y la baja fue de 1,9% para salarios reales, en 2017, 530.000 y baja de 2,8%, mientras que 2018 cerró con 525.000 empleadores y la baja salarial en 11,8%. A consideración de Herrera y otros economistas, que no advierten soluciones a la crisis desde el neoliberalismo, un capitalismo sano permite crear empresas y tal dinámica conlleva mayores salarios. "A nivel de mito con aliento en algunos sectores, los sueldos destruyen empresas. Y en verdad existe una sana correlación con más sueldos, hay más demanda, ventas, producción y empresas", consideró el analista. La estadística (ver infografía) valida estos conceptos, incluso sin dejar de mensurar la crisis externa que también afecta al país con diferente intensidad desde 2011.

"Es correlación, no causalidad: con mejores ingresos el consumo fortifica esquemas de distribución, producción y otros urge encarar políticas de estado a tal fin", suscribió Herrera. No es secreto que el avance sobre flexibilización laboral ha tenido lugar "de hecho", como en el sector petrolero y la esperanza de resucitación nacional que configura Vaca Muerta. Los números sobre creación de empleo, siempre en mensura oficial, tampoco entusiasman. Según informó el Observatorio de Derecho Social de la CTAA en los últimos tres años se crearon 946.000 puestos de trabajo: 50% de cuentapropistas, 40% de asalariados no registrados y el 10% empleo en el sector público.

"El sector privado registrado no aportó nada de acuerdo a la reseña del Indec. El mercado formal de trabajo languidece", le reiteró a este medio Luis Campos, coordinador de ese foro. No hay lugar a casualidades. resaltó Herrera sobre todas esas variables. "Dicen que fue necesario volver al FMI para salvar la solvencia de la argentina ante acreedores y el final es previsible: ajuste y devaluación con beneficio a las empresas trasnacionalizadas. El FMI exige saldos de dólares positivos, y para esto la recesión es su mejor aliada. Bajan importaciones y hay más saldos de exportación. Bajar salarios como exige el Fondo es el núcleo de este modelo: quita demanda a la economía, sostiene recesión y hay doble efecto: menos necesidad de dólares para consumir o invertir y mayor saldo de bienes para exportar".

En contrapropuesta, tanto el CEPA como la CTAA consideran que el Estado tiene que participar en la economía y por ende en el universo del trabajo arbitrando para lograr estabilidad macro. "Es falaz que el ajuste salarial ayude a que haya más empresas. O bien no tiene nada que ver o lo más probable es que suceda todo lo contrario", sostuvo Herrera. Para su análisis basta con tomar la referencia de la negociación salarial de los Camioneros, un sector determinante tanto por la relevancia de ese sindicato y otros vectores que la transforman en referencial de otras pulseadas salariales. Allí se cumple a rajatabla la proporción directa de más empresas, mayores ingresos, mejor poder del salario y generación de empleo.