El Frente de Unidad Docente bonaerense decidió este jueves volver al paro la semana próxima, aunque aún resta definir la fecha y la extensión de la medida de fuerza, que como mínimo será de 48 horas, en rechazo a la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de otorgar aumentos salariales del 19% por decreto.

Los gremios que integran el frente realizarán mañana a las 8:00 en la sede de UDOCBA, ubicada en el barrio de Barracas, una conferencia de prensa donde anunciarán detalles de la medida.

El aumento global autorizado por Vidal llega al 19% -sumados todos los porcentajes otorgados a cuenta- y una suma fija por material didáctico que elevan el porcentaje al 20,7%, cuando la inflación entre enero y agosto acumuló 24% de suba, al que se le deben agregar otro 7% como mínimo en septiembre.

El secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, ratificó que la medida tendrá una extensión no menor a las 48 horas: "La gobernadora evita el diálogo y da un paupérrimo aumento por decreto, mientras los docentes intentamos encontrar soluciones. Queda claro quién es la responsable de este conflicto y del deterioro de la educación pública. No son el gobierno del diálogo ni piensan en los chicos", alertó el dirigente.

Además, remarcó: "No hay diálogo, ni convocatoria. Va a haber medidas de fuerza para la semana que viene. En toda la Provincia hay más de 500 escuelas cerradas porque no se garantiza la seguridad".

Como no acordamos un salario a la baja, la Gobernadora nos da un aumento por decreto del 19%.

Finalizado septiembre la inflación supera el 31%. No era que el aumento iba a acompañar la inflación? Basta de ajuste y de mentiras. Convocatoria urgente a Paritaria Salarial. — Roberto Baradel (@RobiBaradel) 3 de octubre de 2018

Luego del Plenario de Secretarios Generales de SUTEBA, la organización gremial publicó, a través de su cuenta de Twitter, el comunicado donde confirmaron la "continuidad y profundización del plan de acción provincial".

Por amplísima mayoría, se definió la continuidad y profundización del plan de acción provincial

Comunicado completo ➡️https://t.co/n3CNpH97qO pic.twitter.com/R2bkeiseLG — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) 4 de octubre de 2018

La gobernadora decidió, mediante el decreto 1145/2018 publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, ratificar el incremento ya otorgado a los maestros, lo cual no implica el cierre unilateral de la paritaria.

Baradel sostuvo que si bien voceros del gobierno provincial salieron a decir que la paritaria no estaba cerrada, los gremios no tuvieron "ningún tipo de comunicación oficial" sobre el tema.y señaló que la última reunión oficial para debatir sobre salarios y condiciones de trabajo fue el 23 de agosto, momento a partir del cual no hubo más convocatorias.

En un plenario de delegados, SUTEBA propuso un paro con un alcance no menor a las 48 horas y la realización de acciones provinciales, regionales y distritales.

Por su parte, la secretaria General de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, dijo que los funcionarios de Vidal "ni siquiera se sentaron a dialogar con los docentes cuando los obligó la Justicia o el Ministerio de Trabajo impuso una conciliación".

Explicó que "no rechazamos esa cifra porque buscamos el conflicto: cualquier ciudadano entiende que no podemos aceptar un incremento de un 19% en un contexto donde se prevé una inflación superior al 42%. Aceptar eso es condenar a miles de docentes a la pobreza".

Además, la titular de la FEB recordó que "el Congreso Extraordinario definió un plan de lucha que tiene previstas medidas de fuerza, a consensuar con las demás entidades que integran el FUDB".