El ordenamiento administrativo que decidió el gobierno de María Eugenia Vidal respecto de la paritaria docente tuvo como réplica la reactivación del plan de lucha sindical. El Frente de Unidad decidió activar una medida de fuerza cuya fecha y extensión será confirmada esta mañana, si bien trascendió que se concretará la semana próxima y "de mínima" tendrá un alcance de 48 horas.

Como reseñó este diario, la provincia minimizó la denuncia del cierre paritario por decreto que realizaron los gremios, y consideró que sólo se trata de un "ordenamiento administrativo de los pagos realizados a cuenta del acuerdo que llegan al 19% y una suma fija por material didáctico que lleva la mejora a 20,7%". El titular del Suteba, Roberto Baradel, apuntó a Vidal y expresó que "la gobernadora evita el diálogo y da un paupérrimo aumento por decreto, mientras los docentes intentamos encontrar soluciones".

"Queda claro quién es la responsable de este conflicto y del deterioro de la educación pública. No son el gobierno del diálogo ni piensan en los chicos", alertó el dirigente. Y remarcó: "No hay diálogo ni convocatoria. En la provincia hay más de 500 escuelas cerradas porque no se garantiza la seguridad".