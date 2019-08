El error estratégico de la gobernadora María Eugenia Vidal este fin de semana, cuando utilizó la tragedia de Once como un argumento de campaña, coronó un tramo de campaña muy errático para Juntos por el Cambio, evidenciado por el reclamo imperativo del presidente Mauricio Macri a los votantes que lo esconden para que salgan del placard aunque no tengan argumentos para defender su elección. Vidal lleva como segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires a María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini, la última víctima fatal de Once en aparecer dentro del tren, casi tres días después del choque. Esa presencia en la lista contuvo lo que de otra manera habría sido una catarata de duras críticas hacia la gobernadora de los dolidos familiares de las víctimas de Once a seis días de las elecciones. No evitó, eso sí, el comunicado que publicaron en redes sociales expresando su repudio profundo.

La equivocación de Vidal llama dos veces la atención: porque apareció en boca del gran activo electoral del oficialismo y porque el PRO, partido de origen de la mandataria, se construyó fama de perfección en las campañas. Si esta elección seguirá abonando a ese mito o mostrará su interrupción sólo lo sabe el diario del lunes próximo. Pero lo que sí quedó claro es que Juntos por el Cambio desplegó en las últimas semanas una estrategia que parece sin rumbo y muchas veces contradictoria, que incluyó: la posibilidad de desdoblar las elecciones bonaerenses; la doble hipótesis de que el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, será un títere y a la vez decidirá un default; "acusaciones" por comunista y marxista al candidato bonaerense, Axel Kicillof; la decisión de dejar de machacar contra Kicillof porque las críticias no prendían en el electorado; las chicanas porque el frente "escondía" a la candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; a Vidal diciendo que su adversario no es Cristina; advertencias porque la elección puede terminar con el sistema democrático en la Argentina; las sugerencias de que el kirchnerismo avala el narcotráfico; las advertencias sobre el regreso de la corrupción kirchnerista o algunas de sus políticas más conflictivas, como el cepo cambiario; la posibilidad de convertir a la Argentina en Venezuela; la militancia hormiga en algunos municipios para favorecer el corte de boleta bonaerense en favor de Vidal; la exhortación a votar la boleta completa; la inutilidad de las PASO y la necesidad de que todos los argentinos vayan a votar a las PASO.

A esa cantidad de desmanejos hay que sumar en las últimas horas un nuevo "pasaron cosas", con el escenario internacional atentando contra la estabilidad de dólar y poniendo en jaque la, quizás, única estrategia electoral sostenida de campaña desde mayo a esta parte: que la divisa no se mueva, para que los votantes olviden por algunos días la crisis económica. Ayudó a esa quietud el presidente estadounidense, Donald Trump. Paradojas de la política internacional, el mismo responsable de que la calma se termine.

Casi en espejo, la campaña del Frente de Todos arrancó descoordinada y compleja y parece haberse ordenado en las últimas semanas. Alberto quiere coronar su instalación con una foto ambiciosa: al menos 15 gobernadores y vicegobernadores, entre peronistas y aliados, respaldando su candidatura el miércoles en el Monumento a la Bandera en Rosario. Su delegado en las negociaciones con los mandatarios provinciales es Felipe Solá, quien no descansa hace una semana en la búsqueda de resolver algunas rispideces e incomodidades que aún perduran en los armados provinciales. La última que resolvió parecía la más difícil de desentrañar: a quién convocar en representación de Chaco. Allí, el gobernador Domingo Peppo no consiguió que el Frente de Todos le permita ir en la boleta que encabezan Alberto y Cristina. Llegó incluso a reclamarlo ante la justicia. Pero el espacio rompió con él la regla que mantuvo en el resto de los distritos: cierres que no atenten contra los peronistas que gobiernan. El motivo de esa excepción tiene nombre y apellido: Jorge Capitanich. El actual intendente de Resistencia, que buscará regresar a la Gobernación en la boleta del Frente de Todos. ¿A cuál de los dos invitar a Rosario? ¿Al gobernador, como en el resto de las provincias, o al candidato que irá en la boleta? La solución fue salomónica: irá el vicegobernador Daniel Capitanich. Representa institucionalmente a la provincia, integra la gestión de Peppo y es hermano de Capitanich.

Al escenario que compartirán Alberto y Cristina también se subirán los candidatos Anabel Fernández Sagasti, que pelea por la gobernación mendocina; Matías Lammens, que busca meterse en el balotaje porteño; y Kicillof. En el ex ministro de Economía depositan los peronistas la esperanza de recuperar la provincia de Buenos Aires. Si el resultado que consigue en las PASO es no sólo favorable sino también lo suficientemente abultado, apuestan a que su victoria se convierta en el golpe de efecto que derrumbe el mito electoral que construyó el oficialismo alrededor de Vidal, para que esa ola perdure hasta las elecciones de octubre.

El ordenamiento de la campaña también se vio en la evolución de los spots audioviduales. El último, que muestra momentos en la historia de argentinos de todas las regiones del país, es del prestamista del domicilio del candidato Enrique "Pepe" Albistur. Si bien está trabajando desde el comienzo en la campaña del Frente de Todos, Albistur expandió en los últimos tiempos su influencia más allá de la vía pública. En su entorno aseguran que a la ex presidenta le gustó tanto la pieza que ideó para su productora Leandro Raposo que por eso decidió ponerle su voz en off al inicio del spot.