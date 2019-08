Varios gobernadores, en su mayoría peronistas, se reunirán el próximo miércoles en Buenos Aires, donde tras analizar un informe presentado por sus respectivos ministros de Economías, darán a conocer un documento en el que advertirán que los anuncios dados a conocer por el presidente Mauricio Macri a los fines de atenuar el impacto generado por la corrida cambiaria de la semana pasada, les generará a sus provincias un desfinanciamiento cercano a los treinta mil millones de pesos.

El martes último, los ministros de Economía de las diferentes provincias se reunieron en la sede de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) a los fines de evaluar el impacto fiscal del paquete dado a conocer por el Gobierno nacional que incluye la baja del IVA a algunos alimentos, la suba de los mínimos no imponibles al impuesto a las Ganancias y la reducción en el pago del monotributo, lo cual terminará impactando de lleno en las arcas de esos distritos.

Los anuncios del Gobierno nacional generaron un cortocircuito de los gobernadores con la Casa Rosada y aceleraron la decisión del encuentro, el cual tendrá lugar el miércoles en la sede del CFI. En ese ámbito, los mandatarios provinciales darán a conocer un documento en el que además de trazar un diagnóstico y dejar en evidencia las perdidas, también le pedirán una compensación al Poder Ejecutivo nacional.

"No sé si la reunión tendrá lugar el miércoles, pero si sé de la inquietud de los gobernadores porque obviamente que la decisión de eliminar el impuesto a las Ganancias afecta a la coparticipación, al igual que el bajarle el IVA a algunos alimentos", señaló a BAE Negocios el presidente del Frente de Todos, José Luis Gioja, quién agregó que "las medidas anunciadas fueron tomadas de manera unilateral y sin consultar a nadie".

"Esto no implica que el presidente no lo pueda hacer, él está en todo su derecho de anunciar todas las medidas que quiera y ya lo ha hecho, el tema es que los recursos no son solo para la Nación, sino que también para las provincias, por lo que el malestar existe", precisó el ex mandatario sanjuanino.

Pero además, Gioja dijo que "todo el mundo piensa que el IVA va a terminar en el bolsillo de los empresarios, entonces a la larga, esa medida se va a diluir" por lo que entiende que se "debió tomar de otra manera".

El viernes, fue propio Alberto Fernández quien subrayó que las medidas del Gobierno "actúan sobre los efectos y no sobre las causas de la crisis económica que han generado" y advirtió que estas "solo desfinancian a las provincias". Además afirmó que los anuncios "son una muestra más de desaprensión hacia el interior del país. Todo se hizo sin haber consultado a los gobernadores, cuando son sus provincias las que pierden 1.500 millones de dólares de recaudación fiscal con esas decisiones".