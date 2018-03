El sindicato de docentes nacionales Ctera cumplió la primera jornada del paro de 48 horas y realizó una nutrida marcha desde el Congreso al Ministerio de Educación.

Recién este miércoles comenzará el ciclo lectivo en la mayoría de las provincias, ya que hasta el momento sólo siete alcanzaron acuerdos salariales con los gremios: Salta, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Corrientes y Misiones.

Los gremios docentes reclaman abrir una paritaria nacional, pero el gobierno sostiene que la misma nunca existió que el Estado no es empleador, y en rechazo al ofrecimiento salarial del 15% de aumento que se presentó en varias jurisdicciones, incluida la estratégica provincia de Buenos Aires.

Una vez terminada la movilización de los docentes, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, advirtió sobre un posible nuevo paro: "La semana que viene, si no tenemos novedades, volveremos a convocar y decidirán los docentes", sostuvo.

"Le decimos al Gobierno que no vamos a aceptar que nos pongan de rodillas, no nos callamos, no consentimos, no vamos a firmar ninguna cosa en contra de los trabajadores y el pueblo", subrayó la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, desde el escenario montado frente al Ministerio de Educación.

Luego de concentrarse frente a la Plaza del Congreso, los docentes se encolumnaron detrás de una bandera con la inscripción "Apertura de Paritarias YA" y marcharon por la avenida Callao hasta la sede del Ministerio de Educación nacional, reclamando salarios dignos y en defensa de una "escuela de calidad".