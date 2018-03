Luis Autalán

La primera discusión salarial del capítulo 2018 continúa con alta sensación térmica. En la órbita de los pilotos, que integran el bloque de los sindicatos aeronáuticos, el techo del 16% planteado por el Gobierno abrió tormentas que podrían continuar en la reunión de hoy. "Conflicto de altísima intensidad" fueron las cuatro palabras con las que el titular de APLA, Pablo Biró respondió ante la consulta sobre qué podría suceder sin una elevación del porcentual ofrecido. El reclamo de los pilotos se ubica entre el 24% y el 26%.

Para el dirigente del transporte aéreo la voluntad sindical es no llegar al conflicto, en virtud por un lado de que los trabajadores y pasajeros terminan siendo rehenes de los intereses empresarios. Por la misma senda disparó que el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, "tiene la autoría intelecutal de la estrategia aerocomercial del país", para acotar que con la misma energía el funcionario vela por los intereses de la empresa LAN. La postura de APLA respecto de la defensa de los derechos de sus afiliados se anticipó en pleno balotaje de 2015, cuando volcaron abierto respaldo a Daniel Scioli, fundamentando tal postura en el desembarco de las low cost que llegarían alentadas por Cambiemos. Incluso difundieron videos temáticos al respecto, considerando la necesidad de que un país en desarrollo como la Argentina, debe consagrar la soberanía de sus cielos también en materia comercial.

De aquella prédica al presente, marcó otro vector decisivo la salida de la ex titular de Aerolíneas Argentinas Isela Constantini, una de las primeras bajas del elenco macrista al comando de puestos relevantes. Tanto APLA como otros gremios ligados a la aeronáutica consideran que Constantini pagó muy cara su buena relación con los sindicatos del sector. Un hecho que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, decidió no dejar pasar y activó una salida que de elegante no tuvo nada.



Es secreto a voces en los sindicatos aéreos y lobbistas aerocomerciales, que las organizaciones incluso fueron tentadas, a posteriori de la salida de la titular de Aerolíneas, con algunos beneficios en las low cost, propuesta que rechazaron. Incluso no solo en APLA sino en sindicatos que estuvieron distanciados durante la gestión kirchnerista, la cuestión no admite fisuras. "La primera low cost fue LAPA", aunque muchos pretendan minimizarlo recordó una fuente del sector a este diario.



Tanto Biró como otros referentes gremiales consideran que el disciplinamiento sindical también se puso en juego en las paritarias. "Hay decisión tomada para que la paritaria de Aerolíneas se mantega al ras del piso", consideró el jefe de APLA en la previa al encuentro que hoy desarrollarán con las autoridades de Aerolíneas y Austral.