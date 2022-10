Después de haber errado feo en los resultados para la primera vuelta, aunque las urnas finalmente le dieron el triunfo a Lula Da Silva, la primera encuesta rumbo al 30 de octubre afirma que el candidato del PT ganará el balotaje con 10 puntos porcentuales de ventaja sobre al actual mandatario, Jair Bolsonaro.

En la primera encuesta de intención de voto publicada este miércoles, tras la primera vuelta del domingo pasado y con vista al balotaje del 30 de este mes por la Presidencia de Brasil, Lula obtendría 55% de los votos válidos contra 45% de Bolsonaro. El sondeo fue realizado por la firma Ipec, perteneciente a la cadena de medios Globo, y fue divulgado por la tarde.

El trabajo tiene un margen de error de más o menos 2%, de modo que, en el escenario más ajustado, Lula se impondría con 53% a 47%, según la intención de voto detectada por Ipec. La investigación, efectuada entre el lunes y hoy, recogió una intención de votos totales de 51% para Lula y 43% para Bolsonaro, según publicó el diario digital G1, de la red Globo.

Los sufragios válidos son aquellos que se inclinan positivamente por alguno de los candidatos, y para calcular su incidencia no se consideran los votos nulos o en blanco ni, en el caso de las encuestas, las respuestas de quienes no decidieron a quién apoyarán. Asimismo, el sondeo registró que 50% de los brasileños no votaría de ninguna manera por Bolsonaro y que 40% no lo haría por Lula.

Aunque fue derrotado por Lula en la primera vuelta, Bolsonaro le ganó a todas las encuestas de opinión, que le daban menos del 35% y entre 10 y 15 puntos abajo. Cuando los votos reales fueron contados, resultó que obtuvo más del 43% y quedó a solo cinco puntos de distancia de Lula. “Vencimos las mentiras”, dijo.

Apoyos a Lula

En términos políticos, el líder del PT recibió en San Pablo el apoyo que más buscaba, el de Simone Tebet, senadora del MDB del expresidente Michel Temer; así también como el de su adversario histórico, el exmandatario Fernando Henrique Cardoso, quien venció a Lula en las elecciones de 1994 y 1998.

Tebet, afirmó en un discurso en San Pablo que el respaldo a Lula tiene que ver con la posición del líder del Partido de los Trabajadores (PT) en "defensa de la democracia". La senadora dijo que dejó cinco sugerencias para el programa de gobierno de Lula y que trabajará en las calles para defender el voto contrario a Bolsonaro para la segunda vuelta.

Por su parte, el expresidente Cardoso anunció en su cuenta de Twitter que: "En esta segunda vuelta voto por una historia de lucha por la democracia e inclusión social. Voto a Luiz Inácio Lula da Silva". El sociólogo Cardoso es presidente de honor del PSDB, el partido que disputó por tres décadas el "clásico de la politica brasileña" contra el PT.

Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social.

Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. pic.twitter.com/xgs6citdJv — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) October 5, 2022

Lula mantuvo una intensa agenda en San Pablo con Tebet, el presidente del PDT de Gomes, Carlos Lupi, y los gobernadores, gobernadores electos y senadores electos de la región del norte amazónico y el noreste, las zonas más pobres del país y donde hizo la mayor diferencia para ganar 48% a 43% a Bolsonaro en la primera vuelta.

Apoyos a Bolsonaro

Bolsonaro, por su parte, recibió el apoyo de los gobernadores de los tres estados más poblados del país, San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro, así como del exmagistrado de Curitiba, Sergio Moro, quien condenó y envió a prisión a Lula en un caso que fue anulado por manipulación y persecución política.

El gobernador de San Pablo, Rodrigo García, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), hizo un sorpresivo anuncio al apoyar la reelección del actual presidente en el balotaje. "Mi apoyo es incondicional para que el presidente Bolsonaro pueda ser reelecto", afirmó García, luego de reunirse con el mandatario de ultraderecha en el aeropuerto de Congonhas, en la ciudad de San Pablo.

A García se le sumaron Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais (Partido Nuevo) y Claudio Castro, gobernador de Río de Janeiro. Además, Bolsonaro cuenta con el apoyo de gobernadores reelectos de Paraná, Carlos Massa, y de Brasilia, Ibaneis Rocha, que ya habían hecho campaña para el presidente en la primera vuelta.