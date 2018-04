El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirmó en una carta enviada desde la prisión que está "feliz" con la encuesta que lo mantiene como favorito a vencer las elecciones de octubre, pero reclamó que la corte suprema trate su caso independientemente de su condición de candidato. La misiva fue leída en la reunión de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores por la presidenta de la fuerza, la senadora Gleisi Hoffmann. Lula habló sobre su suerte en el Supremo Tribunal Federal, la alta corte del país. "Hay insinuaciones de que si yo no fuera candidato, sin el foco mediático, sería más fácil (para los jueces) votar a mi favor. El Supremo Tribunal no debe absolverme apenas porque soy candidato, porque me voy a poner dócil, sino porque soy inocente y también para recuperar su papel constitucional", afirmó Lula en la carta.