La disposición contemplada en el Presupuesto Nacional para que las empresas Edesur y Edenor pasen a la órbita de la Provincia de Buenos Aires y la CABA, desde el 1° de enero de 2019 generó alerta respecto al futuro de los trabajadores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad ( ENRE). Además el temor no es sólo su estabilidad laboral sino el eventual perjuicio a los usuarios que canalizan gestiones y reclamos ante dicho estamento. Dato no menor es que la sustentación económica del ente no motiva erogación alguna de las arcas estatales, ya que el mismo se sostiene desde la tasa de fiscalización que las empresas de energía abonan por normativa vigente.

Allí de desempeñan más de 400 empleados, la mayoría de ellos con especialización para las funciones que abarcan las cuestiones técnicas más complejas como también la atención a los reclamos por facturación o cortes de suministro e incluso una porción de la gestión administrativa para acceder a la tarifa social. El ENRE abarca las áreas de transporte de energía, generación y distribución. Justamente el artículo 125 del Presupuesto, en el que se dispone el traspaso asegura que el ENRE mantendrá "sus funciones y facultades en todo aquello que no esté vinculado al servicio público de distribución de energía eléctrica".

Algunos empleados están afiliados a ATE otros revisten en UPCN, empero a todos los une la misma preocupación por su futuro. Hay elementos concretos y no meras percepciones al respecto, a saber: un esquema de retiros voluntarios vigente, la no incorporación de personal en recambio a bajas ordinarias y la expresión pública del secretario de Energía Javier Iguacel que tiempo atrás aventuró que un para un nuevo esquema del ENRE la dotación no superaría a 50 trabajadores. Desde la junta interna de delegados/as bajo la tutela de ATE preparan un comunicado en el que destacan que más allá de la disposición de las autoridades del ente para mantener un diálogo abierto y fluído, consideran que el Ejecutivo Nacional, tras 25 años de servicio, durante sucesivos gobiernos ese personal cumple su labor bajo un exigente marco de capacitación y especialización constante. De allí que visibilizan su alerta e incertidumbre frente a las instancias por venir.