El presidente Mauricio Macri dijo hoy que "el discurso de que podíamos vivir con lo nuestro nos trajo un tercio de argentinos viviendo en la pobreza", aseguró que "el mundo duda y por eso aumenta el riesgo país", pero consideró que "la duda es infundada; los argentinos no vamos a volver atrás".



Afirmó también que "estamos invadidos por el proceso electoral", aunque todavía faltan meses para los comicios.

Consideró que "el mundo duda y por eso aumenta el riesgo país" pero agregó que "la duda es infundada; los argentinos no vamos a volver atrás, entendimos que la magia no existe y el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad".

En una entrevista con radio LT29 de Venado Tuerto, Santa Fe, luego de reunirse con productores en la localidad de Santa Emilia, en esa provincia, el Presidente sostuvo que "el discurso de que podíamos vivir con lo nuestro nos trajo un tercio de argentinos viviendo en la pobreza", pero consideró que la mentalidad de los argentinos "está empezando a cambiar".

En ese sentido, consideró que su política de exportaciones "está siendo un éxito", y dijo que "no se para de exportar" a lugares como China, Corea y Japón, al tiempo que expresó que "ya hay 170 mercados nuevos abiertos".

En otro tramo de la charla, el jefe del Estado afirmó que por "primera vez después de décadas, estamos atacando los problemas de fondo" que provocan la inflación, pero apuntó que el problema es que el país no tuvo antes "una política responsable que administre los recursos de manera inteligente, a favor de la gente y no a favor de la política",

También en materia económica consideró que "se está saliendo lentamente de la recesión", y aseveró que "la cosecha del campo va a ser un empujón muy fuerte". Pero advirtió que "no hay atajos, no hay soluciones mágicas".

En ese sentido, Macri reconoció que la "capacidad de consumo ha bajado", y reafirmó que es fundamental vencer la inflación. "He visitado a más de 350 familias como presidente desde que estoy en ejercicio del poder", contó el mandatario, porque dijo que se "necesita escuchar y entender todos los días (de boca de la gente) como están sintiendo" los cambios que se llevan adelante.

También advirtió que "hay mucha gente poniendo palos en la rueda" y que "estamos invadidos por el proceso electoral", aunque todavía faltan meses para los comicios.

Finalmente, se refirió a Venezuela cuando habló de la situación energética. "Si creemos que la luz puede ser gratis, cada vez va a haber más cortes de luz", sostuvo, para explicar que mientras que antes de su gestión los cortes "se habían quintuplicado, ahora bajaron un 40%".

Macri se lamentó porque "el país se había quedado sin energía", y recordó que "no se puede crecer sin energía. " Venezuela dice que le energía es gratis y no tiene más energía, no tiene agua. Es el camino de la destrucción de la sociedad", dijo el mandatario, que agregó que "toda transición es dura".