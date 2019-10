El presidente Mauricio Macri reconoció que, para muchas personas, llegar a fin de mes se convirtió en "una pesadilla" y aseguró que si se le da "tiempo" eso se podrá resolver. Además, en una crítica al kirchnerismo, planteó que "no sirve truchar el Indec y esconder la pobreza" sino que "hay que visibilizarla".

"Sin confianza no se construye una sociedad, no sirve truchar el Indec y esconder la pobreza. Hay que visibilizarla", remarcó Macri en diálogo con FM Radio 98 Pop, de Olavarría, ciudad a la que llegará mañana la marcha del "Sí se puede". Es, además, el lugar donde este miércoles Loma Negra anunció el cierre de su planta en el pueblo de Sierras Bayas, la primera cementera del país. El Presidente no hizo referencia alguna a esto, que fue primicia de BAE Negocios.

Respecto a la crisis económica, Macri admitió que llegar a fin de mes en muchos casos se ha convertido en "una pesadilla". Sobre esto, planteó que si bien "tenemos problemas que resolver, tan importantes como los que ya resolvimos", sumar a eso "los problemas del pasado, no nos va a ayudar en nada".

"Si nos damos el tiempo, estas cosas que no hemos podido solucionar y arrastramos hace décadas, vamos a resolverlas", prometió, en un pedido para que el electorado lo acompañe en las elecciones generales.

Macri consideró que "estamos mucho más cerca de esa Argentina que soñamos de lo que podemos ver", porque "esa crisis no nos deja ver que ya hemos avanzado mucho". Por eso, que "nos demos la oportunidad de seguir trabajando, porque la solución está en el futuro, no es reivindicar el pasado, al contrario: Nos dejaron problemas que no hemos podido terminar de resolver".

Te puede interesar:

Por otra parte, destacó la implementación de la boleta única como su propuesta del día, en el marco de su campaña de lanzar una iniciativa cada día en el mes previo a las elecciones, en caso de ser reelecto para un segundo mandato. El proyecto del oficialismo sobre este sistema de voto había sido rechazado en el Senado.

Consultado sobre si el oficialismo seguirá insistiendo en su planteo de "boleta única electrónica", un sistema muy cuestionado por tener una seguridad de fácil vulneración, afirmó que prefiere "priorizar" el avance sobre la boleta única en papel "antes de seguir discutiendo la tecnología" con la que se implementaría.

En otro orden de cosas, Macri encabezó este mediodía la ceremonia por los 150 años del Colegio Militar. Allí celebró que "es una familia con cada vez más mujeres protagonistas, que enriquecen y potencian la vida del Ejército Argentino" y espera que "sean cada vez más", ya que "hoy sólo el 20% de los estudiantes son mujeres". Para esto, "están dadas las condiciones para que cada vez más argentinas se animen a poner su talento al servicio de nuestro país".

"Es así que entre todos construimos las Fuerzas Armadas del siglo XXI, con inclusión y respeto, pensando en la formación de mujeres y hombres que nos representen en todo el mundo con misiones de paz. Que cuidan nuestras fronteras y objetivos estratégicos. Que cada año junto a la Armada emprenden la campaña sanitaria y asisten a miles de argentinos que viven en lugares de difícil acceso", destacó el Presidente.