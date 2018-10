El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que "nadie se puede creer por arriba de la ley y puede prepotear a los demás" y reclamó "bajar el costo de la logística" para evitar que "miles de argentinos queden sin trabajo".

De esta forma, al encabezar el acto inaugural del Parque Eólico de Manantiales Behr de YPF en Chubut, el jefe de Estado aludió, sin nombrarlo, al líder del gremio de camioneros, Hugo Moyano.

"Nadie se puede creer por arriba de la ley, y creer que puede prepotear a los demás, porque estamos trabajando para que haya oportunidad de progreso para todos y podamos reducir la pobreza", afirmó Macri.

Asimismo, dijo que se apuesta a "crear una Argentina que tiene que bajar el costo de la logística" y aclaró: "no solo porque no podemos viajar, sino que no podemos transportar nuestro trabajo". El Presidente consideró además que "en cada sector" se está trabajando para esa reducción.

"Cada uno tiene que cobrar lo que corresponde, nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo", subrayó Macri, durante el acto que encabezó junto al gobernador, Mariano Arcioni.

Por otro lado, el Presidente aseguró que Argentina "será una potencia energética mundial" y destacó que el Parque Eólico inaugurado, que genera energía limpia para abastecer a unos 130 mil habitantes, forma parte del plan estratégico que lleva adelante la empresa YPF Luz para aumentar la provisión de renovables en todo el país.