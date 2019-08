En el marco de la reunión de Gabinete ampliado, el presidente Mauricio Macri pidió a los funcionarios que no se enojen con aquellas personas que no los "acompañaron" el domingo en las PASO y llamó a "salir al barro" para recuperar votos de cara a las elecciones generales de octubre.

Luego de la contundente derrota de Juntos por el Cambio, que obtuvo 15 puntos menos que la fuerza ganadora, el Frente de Todos, llamó a tener más "humildad" y convocó a "salir al barro". Además, pidió un esfuerzo mayor para ganar las elecciones porque "esta oportunidad los argentinos no la podemos perder".

"No nos enojemos con el que no nos acompañó, pongámonos en su lugar y digámosle 'te necesito'", pidió el Presidente en el Centro Cultural Kirchner, según informó Télam. Además, planteó que uno de los errores fue no comprender la angustia de la gente por la situación económica y comparó que atravesar esta coyuntura fue como "subir al Aconcagua" para muchos argentinos.

Entre los oradores más críticos a la política del Gobierno estuvieron los radicales Mario Negri y Luis Naidenoff, presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente. Naidenoff planteó que es momento de "ir y pisar el barro" para vincularse con el electorado.

Por su parte, el candidato a vicepresidente por la fórmula liderada por Macri, el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que "acá no empezó ninguna transición" sino que hay un "momento político, el de la lucha por el poder", en referencia a la presunción de que Alberto Fernández, el candidato más votado en las PASO, pueda llegar a ser el presidente electo el 27 de octubre.

"El Presidente está en control del Gobierno nacional y la lucha es para que haya balotaje", planteó Pichetto, y felicitó a Macri por "tomar nota" del resultado electoral y accionar en consecuencia.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, manifestó: "Hay que aceptar el resultado, pero tengo la certeza de que ganamos en octubre". El domingo, luego de que Macri aceptara la derrota en el búnker de Juntos por el Cambio, dijo que para ella en octubre ganarían con "más del 50%" de los votos.