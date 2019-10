Previo a la marcha electoral del "Sí, se puede" en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, el presidente Mauricio Macri se mostró optimista e insistió con que su gobierno podrá "resolver la economía" y definió que este contexto de indicadores negativos y en caída "es una pesadilla que arrastramos desde hace mucho tiempo".

"Sobre lo que hemos hecho me siento optimista de que tenemos un futuro por delante", resaltó el mandatario en busca de su reelección en una entrevista telefónica a la radio local LV16, allí

Al mismo tiempo, volvió a comparar su gestión con el Gobierno anterior: "Conservamos los valores importantes que tanto nos costaron recuperar, como la verdad, la honestidad, el diálogo y el respeto. Con esos valores si pudimos resolver las cosas vamos a poder resolver la economía que es una pesadilla que arrastramos desde hace mucho tiempo".

"Nos sobra talento, nos sobra ganas, nos sobra fuerzas y recursos naturales como para seguir adelante", remarcó Macri, quien arribará a Río Cuarto para encabezar sendas marchas del " Sí se puede" en esa ciudad y en Villa Carlos Paz.

Reconoció además que, desde el año pasado, la situación del país ingresó en una situación económica difícil, y que el resultado "ha sido muy duro para los argentinos, en especial para la clase media", y que esa situación "agobiante y de bronca" se reflejó en las elecciones primarias del 11 de agosto.

"Hoy estamos hablando de otra manera y tomando medidas para traer alivio", destacó, y añadió que el país viene de 77 de los últimos 100 años en donde gastamos más de lo que se tiene, y eso nos ha empobrecido, nos ha impedido crecer".

"Con tantos desaguisados económicos no te alcanza el tiempo", y le endilgó al gobierno anterior de "ocultar" los datos de la economía y la pobreza con el Indec, así como un desmanejo con las tarifas.

"Ahora en cambio decimos la verdad", apuntó el jefe de Estado y enfatizó el trabajo de su gestión para bajar el gasto público y "equilibrar el presupuesto", mientras el kirchnerismo "propone con sus proyectos aumentar el gasto".

En ese contexto planteó la necesidad de acordar para avanzar hacia una economía ordenada: "No puede ser que hace 80 años estamos obsesionado con el dólar y con más del 60% promedio de inflación".

Además, el Presidente dijo ser "optimista" de cara al futuro y aseguró: "Yo estoy para ayudar, no estoy para ninguna otra cosa, no he venido por dinero ni por fama ni por poder".