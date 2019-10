El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy que que en el Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández "creen equivocadamente que ganaron" y "ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir", durante una nueva edición de la marcha del "Sí, se puede" en la ciudad santafesina de Reconquista.

Así, Macri se refirió tanto a la polémica que surgió en algunos sectores que apoyan al Frente de Todos respecto de armar una Conadep de periodistas como al informe que elaboró la semana pasada la Comisión Provincial por la Memoria en el que se acusa a trabajadores de prensa de hacer espionaje ilegal.

"De las libertades que conseguimos, la más importante que tenemos que defender es la libertad de expresarnos libremente", arengó el jefe de Estado a los simpatizantes que concurrieron al evento, tras lo cual apuntó directamente al Frente de Todos.

En este sentido, afirmó que "como ya se creen, equivocadamente, que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir". "No es la Argentina que queremos. No, no queremos más ese tipo de Argentina", agregó Macri en la Plaza 25 de Mayo de esta localidad del norte santafesino, junto a la primera dama, Juliana Awada.

A fines de septiembre último, la candidata a vicejefa de Gobierno porteño del Frente de Todos, Gisela Marziotta, había afirmado que está de acuerdo con armar una Conadep de periodistas, idea que había surgido originalmente del intelectual cercano al kirchnerismo Mempo Giardinelli.

Sin embargo, luego Marziotta se desdijo y argumentó que le hicieron la pregunta durante un "ping-pong" de preguntas y respuestas y que estaba distraída cuando contestó.

Por otro lado, la Comisión Provincial de la Memoria, presidida por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, había publicado la semana pasada un informe en el que acusaba a diversos periodistas, como Daniel Santoro, Jorge Lanata, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki y Rolando Graña, entre otros, de haber recibido información surgida del espionaje ilegal del falso abogado Marcelo D'Alessio para sus notas.

Macri ya había criticado el informe de la CPM ayer, durante un reportaje en radio 97.1 y Next TV Canal 7, de Villa Carlos Paz (Córdoba). Allí, afirmó también que "todavía no asumieron y ya empiezan a querer perseguir al periodismo, como la Comisión de la Memoria Provincial -que encabeza Adolfo Pérez Esquivel- que vuelve a plantear que los periodistas que investigan están cometiendo un delito". "Ese tipo de país con ese tipo de valores seguro que no tiene futuro, estoy convencido", había añadido el Presidente.

"Lamentablemente no cambian más, son así", remarcó hoy el mandatario y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, al tiempo enfatizó que la Argentina está "a pocos días que se definan los próximos 20 años" del país.

Macri señaló que en los comicios generales del 27 de octubre el objetivo es "no, dar vuelta la elección, es dar vuelta la historia de este país" para tener "décadas de paz, amor y trabajo".

"Se siente, se siente, Mauricio Presidente", fue uno de los cánticos que disfrutó Macri, quien además destacó entre los carteles uno que decía, "Me parece haber visto a un lindo gatito".

Durante su discurso Macri se mostró con un estilo descontracturado, con una mayor interacción con el público y chistes.

Por ejemplo, en un momento en el que la gente coreaba con su nombre la presencia de "Juliana", el Presidente respondió: "Ah, veo que a ustedes también los tiene hechizados".

La marcha del "Sí, se puede", continuará hoy a las 19, cuando Macri encabezará un nuevo acto en Sáenz Peña, Chaco.