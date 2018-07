El presidente Mauricio Macri reconoció hoy que la Argentina atraviesa una "recesión", pero aclaró que "no es de las dimensiones de las anteriores" que tuvo el país, y destacó que en la medida que se ratifique el rumbo de su gestión "más se va a acelerar" la recuperación.

"Empezamos a decir las cosas por su nombre, a poner los problemas de verdad sobre la mesa y a dejarnos de soluciones mágicas. De que mágicamente yo puedo gastar de más y no endeudarme y no tener inflación. Eso no existe", enfatizó en una charla en la Fundación Mediterránea, en el marco de su visita a Córdoba.

Allí, sostuvo que la Argentina tiene una "recesión, pero que no es de las dimensiones de las anteriores", y destacó: "En la medida en la que rápidamente emitamos un mensaje de que estamos en este rumbo y no lo vamos a cambiar, más se va a acelerar" el proceso de recuperación.

Además, Macri señaló que "hay una mayoría de la sociedad" que entiende esta realidad, mientras "hay una dirigencia que de a ratos acompaña y de a ratos recae en actitudes demagógicas".

Por otro lado, prometió que la Argentina va a actuar desde la Presidencia del G20 con un rol "facilitador vital y ecuánime para establecer y sostener el comercio justo, equitativo y abierto".

"Los 20 países a los cuales les fue mejor son el 100 por cien de los que más comerciaron, los que más se integraron. Nosotros vamos a defender esa bandera porque ya utilizamos las otras y nos fue mal", afirmó.

Macri manifestó también su confianza en que Brasil "después de las elecciones va a retomar el ritmo del crecimiento", ya que "es una país como nosotros, de enormes potencialidades, y tenemos una agenda muy activa" en el camino hacia una "mayor integración".

"Hay mucha incertidumbre sobre quién va a gobernar en Brasil a partir de octubre, pero esperemos que sea para bien. Es nuestro socio estratégico más grande", sostuvo.

Macri dio esas definiciones al disertar en el acto por el 41 aniversario de la Fundación Mediterránea, realizado en un hotel de Córdoba, donde mantuvo una entrevista abierta con el periodista Miguel Clariá.

Consultado sobre la reciente crisis cambiaria, el jefe de Estado sostuvo que la situación ha sido "mucho más manejable" respecto de "las que hemos tenido en 2009, 2014, y ni que hablar del 2001".

Remarcó que esto fue así gracias a "todas las cosas" que ha hecho su gobierno, y agregó: "Por eso estamos de pie. Por eso estamos caminando".

Más temprano, en su primera actividad al llegar a Córdoba, el presidente encabezó en la capital provincial una nueva reunión de la Mesa de Maquinaria Agrícola, encuentro que se realizó en el predio de la empresa de fabricación de equipos oleohidráulicos Sohipren.

"Estamos en esta planta y, con alegría, me informaron que el 70% de lo que producen se exporta", destacó Macri en la apertura de la reunión.

El presidente aclaró sobre la situación económica del país: "Sé que hemos vivido momentos difíciles, que todavía estamos recorriendo; cuando nos sentíamos muy bien con lo que estábamos haciendo nos topamos con una tormenta de frente, lo que nos obliga a poner más el hombro". Y luego aclaró que esa situación ocurrió producto de los “conflictos de la volatilidad de los mercados”.



En tanto, subrayo que “a pesar de esta tormenta”, en el país "están pasando cosas muy buenas". "El cambio es más que un resultado económico. Este cambio que llevamos a cabo en la Argentina es en serio, es profundo y nadie nos va a regalar nada", indicó Macri.



Detallando algunos puntos dijo: “El otro problema de la tormenta es por el dólar, que se escapó” y también la “sequía le pegó al campo; fue un golpazo”.



Luego dijo sobre la "tormenta": "Se nos vino cuando estábamos tomando envión, el Poder Ejecutivo no se quedó llorando por las cosas que pasan. Tomamos muchas medidas, actuamos rápidamente, encaramos nuevas dificultades y lo hicimos de una manera inédita, sin cambiar el rumbo, sin dudar un instante, porque es el correcto. Estoy convencido de que estas dificultades, esta tormenta, no es igual a las del pasado, por cómo reaccionamos y porque tenemos claro el camino hacia donde vamos".



"Más allá de las preocupaciones, esta tormenta no es igual que algunas del pasado, porque reaccionamos y tenemos claro hacia donde vamos porque tenemos en claro donde queremos ir, con una Argentina regional e integrada al mundo y además tenemos el apoyo del mundo", comentó el presidente durante su discurso.



Más tarde, Macri manifestó que el sector automotriz apunta a "exportar y crear trabajo de calidad, lo que significa que a pesar de esta tormenta, están pasando cosas muy buenas".

En tanto, el ministro de Producción, Dante Sica, detalló: "Estamos trabajando en la internacionalización de las empresas locales con herramientas de financiamiento y con las embajadas argentinas en estos países para potenciar las ventas al exterior".

El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; los ministros de Producción, Dante Sica, y de Agroindustria, Luis Etchevehere; y el titular de la UOM, Antonio Caló.

La Mesa está integrada por representantes de los gobiernos Nacional y provinciales, cámaras, empresas y gremios con el objetivo de instrumentar mecanismos de desarrollo productivo y laboral.