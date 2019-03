Otro discurso encendido, "caliente", del presidente Mauricio Macri en clave electoral. El mandatario se dirigió hoy a sus funcionarios en la reunión de Gabinete Ampliado y les pidió "poner el hombro y remar" ya que apeló, una vez más, a la "herencia" que dejó la anterior gestión de la que "no se sale de un día para el otro".

En el auditorio del Centro Cultural Kirchner (CCK) el jefe de Estado volvió a ratificar el rumbo de su gestión iniciada en 2015 y se quejó una vez más de "los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, esa solución mágica que nos desliga de trepar la montaña", para mejorar los índices macroeconómicos"

"Estoy caliente con los que ofrecen soluciones mágicas porque siempre me caliento con la mentira", disparó y calificó de "inaguantable" este tipo de discursos.

Por otro lado, apuntó contra el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, al que ya había criticado días atrás: "Escucho que algunos dicen que esto se arregla creciendo, ¡¿quién no quiere crecer, quién no quiere crecer?!". "Pare crecer, primero tenemos que hacer cosas de base", argumentó.