En la apertura del 136° período legislativo, el presidente Mauricio Macri hizo un repaso de sus dos primeros años de gestión y advirtió que "lo peor ya pasó" y que “vienen los años en que vamos a crecer”. También destacó que no hará “un shock de ajuste” y criticó a los que piden que “nada cambie”.

El mandatario comenzó su discurso a las 11, como estaba previsto, y lo hizo con un homenaje a los tripulantes del submarino ARA San Juan: "Entregaron su vida cumpliendo su deber. Estamos con sus familiares, y quiero reiterarles que estamos haciendo todo lo que podemos para encontrarlos", enfatizó.

"Elegimos el camino del cambio con gradualiasmo, un camino en el que todos los argentinos estamos unidos por el esfuerzo", sentenció Macri, quien aseguró que "los salarios le están ganado a la inflación".

Luego, el Presidente cuestionó a quienes piden un shock y a los que piden "que no cambie nada". “Algunos me critican porque voy demasiado lento y otros por ir demasiado rápido”, afirmó el mandatario en la Cámara de Diputados, donde además subrayó que el Gobierno viene a "reducir al pobreza y a que ningún argentino pase hambre”.

Durante un discurso que duró aproximadamente 40 minutos, el jefe de Estado también cuestionó "a los que nos piden que nada cambie y yo les digo si nada hubiese cambiado estaríamos como otro país hermano, que está en una desintegración social”, en referencia a Venezuela.

“Tenemos metas par bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y como las vamos a cumplir vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable”, enfatizó el mandatario, quien remarcó que “la inflación está bajando”.

En este sentido, sostuvo que el Gobierno no quiere “sólo bajarla”, sino que “nunca más sea un instrumento de la política como lo fue en los últimos 70 años”, porque “castiga a la mayoría” y “mantiene preso en el corto plazo”.

Un mensaje para los docentes

En medio de la discusión salarial en las distintas provincias del país, el jefe de Estado reprochó que "no podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación sólo en el momento de las paritarias".

"Tenemos que trabajar por la igualdad educativa para que todos los chicos, especialmente los más vulnerables, puedan acceder a una educación de calidad", expresó el Presidente, quien indicó que "la calidad en la educación es un compromiso que tenemos que asumir juntos, familias, docentes y toda la comunidad educativa".

El debate sobre el aborto

En la apertura de la Asamblea Legislativa, el Presidente también expresó que "hace 35 años que se posterga un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto".

"Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida. Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año", apuntó.

En este sentido, aseguró que el Gobierno está "trabajando con el equipo de Desarrollo Social, Salud y Educación en una iniciativa integral para que en las escuelas, los centros de salud y las comunidades haya profesionales que asesoren a los chicos en Educación Sexual, salud reproductiva y métodos anticonceptivos".

El mandatario destacó que "una vez más, el punto de partida es la educación. La educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes. Los ayuda a tomar decisiones informados".

Asimismo, Macri señaló que "no podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre, no es justo, no está bien" y recordó que "según el INDEC estas diferencias llegan al 30%".