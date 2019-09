El presidente Mauricio Macri encabezó hoy una reunión de la Mesa de Acción Política, que integran las máximas figuras del oficialismo, con las que analizó lo que consideraron "los buenos efectos" de las medidas de restricciones cambiarias que el Gobierno anunció este domingo para contener el dólar.

El encuentro en la Casa Rosada se desarrolló a última hora de la tarde, luego de que la cotización oficial de la divisa norteamericana cerrara este lunes en 58,41 pesos, retrocediendo así más de 2,5 pesos respecto a los 61 en los que estaba cotizando el viernes último.



"Hay confianza de que estos efectos positivos se van a ir consolidando, es muy importante el rol del ministro (de Hacienda, Hernán) Lacunza comunicando y transmitiendo a la sociedad la necesidad de tranquilidad. Los bancos están sólidos y la gente no tiene que correr a buscar los dólares", remarcó el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, en declaraciones a los periodistas acreditados en la Rosada tras el encuentro. El actual senador dijo que la reunión se centró en las recientes medidas económicas adoptadas para intentar estabilizar el dólar y que en la primera jornada tuvieron impacto, mientras que aclaró que "no se habló" de la campaña para las elecciones de octubre y recordó que la actividad proselitista se reactiva oficialmente el próximo sábado. Además de Macri, Pichetto y Lacunza, participaron la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la diputada Elisa Carrió. También estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la de Seguridad, Patricia Bullrich; el gobernador jujeño, Gerardo Morales, y el presidente del interbloque de diputados del oficialismo, Mario Negri. Asimismo, Pichetto remarcó que las medidas restrictivas para el dólar es "un mensaje del Presidente al país y al mundo de garantizar las reservas (del Banco Central) para cuidarlas", mientras que destacó los pronunciamientos favorables del candidato presidencial Roberto Lavagna y de Carlos Heller hacia esas recientes iniciativas. A su vez, hizo mención a la reunión previa en la que participó en la Rosada junto a Lacunza, Frigerio, el diputado Emilio Monzó y el senador Federico Pinedo, en la que se definió posponer el envío al Congreso del proyecto para refinanciar la deuda con el FMI. "Se decidió postergar el proyecto de la reperfilación, como se le dice ahora, para tratar de seguir conversando con los actores políticos de la oposición y los gobernadores, trabajando con prudencia y responsabilidad institucional", dijo Pichetto sobre esa reunión. Por la mañana, Macri había encabezado una reunión de Gabinete, mientras que finalmente no asistió al acto del Día de la Industria que organiza la UIA, adonde concurrió el ministro de Producción, Dante Sica, en representación del Gobierno.