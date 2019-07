A la espera de que la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández, adquiera un mayor protagonismo en la campaña electoral, en el oficialismo apuestan a los errores comunicacionales del postulante a presidente de la oposición Alberto Fernández para sumar votos en medio de un escenario de polarización.

El eje principal del discurso de la alianza Juntos por el Cambio será contraponer el pasado con el presente. Desde el equipo que desarrolla la estrategia comunicacional en Balcarce al 400 aseguran que el presidente Mauricio Macri no tiene como postulado confrontar, ni descalificar a su competidor, sino "mostrar el contraste entre cómo estaban las cosas antes y cómo están ahora", en especial en materia de obras públicas. Sin embargo, en los últimos días, diferentes referentes del peronismo acusaron al macrismo de hacer campaña sucia luego de que la gobernadora bonaerense Vidal, María Eugenia Vidal, dijera que si ganaba su contrincante, Axel Kicillof, iba a gobernar La Cámpora; que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, asegurara que esa agrupación juvenil tiene "vinculación con el narcotráfico" y que allí "hay muchos adictos"; y el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuviera que el reciente enfrentamiento entre dos facciones gremiales en un frigorífico de San Fernando estaba vinculado al kirchnerismo.

"María Eugenia y Horacio sólo describieron la realidad, igual la idea no es que vuelvan a hablar de esas cuestiones en público", apuntó a BAE Negocios un funcionario nacional. Algo similar dijeron desde el entorno de la mandataria provincial al asegurar que "Mariu no se seguirá con esa línea", sino "hablará más de los problemas que tienen las personas". Aún así, saben que con eso no alcanza, razón por la que apuestan a nutrirse de su oponente para subir algunos peldaños en los sondeos.

En la Casa Rosada no sólo niegan que el asesor en comunicación Jaime Durán Barba esté detrás de una campaña sucia contra el kirchenrismo, sino que además sostienen que no necesitan que "aparezca Cristina en escena porque ella siempre está" y que "con sólo difundir fragmentos de su libro se deja al descubierto que no cambió, que es la misma de siempre". Y agregan: "Con un Alberto enojado con periodistas, como pasó esta semana, alcanza para sumar votos". "Es un pésimo candidato", repiten en el oficialismo, en alusión al ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.“Nos alcanza con un Alberto enojado con periodistas, como pasó la última semana”

“Nos alcanza con un Alberto enojado con periodistas, como pasó la última semana”

Si bien consideran que las últimas apariciones públicas del candidato a presidente del Frente de Todos fueron "desafortunadas" para el propio Fernández y que eso podría ayudar a que un sector de los votantes indecisos o "desencantados" se inclinen finalmente por la coalición gobernante, en el Poder Ejecutivo nacional apuntan a poner en el centro de la escena a la ex presidenta para reforzar la polarización, que algunos dentro de PRO creen ayudará a definir la elección en primera vuelta. "La polarización es muy fuerte, puede ser que pase que en octubre ya se defina la elección, porque algún espacio supere el 45%, no es descartable, es una posibilidad. Todos vamos a estar trabajando para eso", apuntó durante el fin de semana el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

"A ella la tienen escondida. Saben que cada vez que habla nosotros subimos en las encuestas", se entusiasman en los despachos oficiales.