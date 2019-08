El presidente Mauricio Macri se comunicó telefónicamente por segunda vez en una semana con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, para adelantarle que su equipo económico será convocado por el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

"El daño que se ha hecho difícilmente se pueda reparar en dos meses", afirmó hoy el candidato, en un breve cruce con la prensa tras una entrevista en Radio 10.

El llamado ocurrió el lunes por la tarde, pero recién se hizo público en el mediodía de hoy por iniciativa del oficialismo y pone en una diyuntiva al candidato de la oposición, quién ganó con una gran diferencia las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero aún falta para las elecciones generales y, más allá de que nombró algunos voceros en materia económica, no dio pistas sobre quién podría estar a cargo de Hacienda.

Hoy, Fernández confirmó la charla y aseguró que podrían ir al encuentro Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen o Emmanuel Álvarez Agis (mientras que descartó a Matías Kulfas por encontrarse de luna de miel).

Además, afirmó que "bienvenido sea" si Lacunza quiere estabilizar el tipo de cambio al nivel actual y pidió "dejar actuar" al ministro en ese sentido. Aunque sí reclamó que sea un precio "real" que "permita a los productores exportar".

"Cuando hablé con Macri le dije que me hablara las veces que hicieran falta. Entiendo la incomodidad de él. Pero es él el que tiene que decidir. Si en algo podemos ayudar bienvenido sea", señaló Fernández, que agregó de todos modos: "El daño que se ha hecho difícilmente se pueda reparar en dos meses".

De esta manera logró evadir un tema que el oficialismo intenta mantener en agenda: el supuesto "pacto de gobernabilidad" entre Macri y Fernández. El candidato ya aclaró que "el presidente es Mauricio Macri hasta el día en que termine su mandato". Y explicó: "Yo tengo que esperar primero que la gente me vote".

A pesar de todo, voceros del oficialismo dijeron a NA que se trató de una "buena charla" entre el Presidente y el candidato, quienes, en su primer contacto la semana pasada, habían quedado "en hablar todas las veces que sea necesario".

Por su parte, Alberto Fernández coincidió al describir la charla como "franca, cordial, con muy buen tono y en el marco de mucho respeto".

Según trascendió, ambos dirigentes hablaron ahora sobre el rol que cumplirá Lacunza, y Macri le transmitió al ex jefe de Gabinete su preocupación por una posible reacción de los mercados ante la sugerencia de este último, en un reportaje el domingo, de realizar una reestructuración de la deuda.

Sin embargo, el candidato del Frente de Todos aclaró hoy que no habló de reestructuración sino de que "la negociación con los acreedores hay que hacerla con los acreedores" y "no anticiparse a poner alguna regla general". Además, afirmó que "nadie sensatamente quiere que Argentina caiga en default".

En la tarde de ayer, Nielsen ya había salido a aclarar que no está en sus planes realizar una nueva negociación de plazos con los tenedores de bonos argentinos.

El llamado presidencial a una reunión también puede interpretarse como una forma de apurar al compañero de fórmula de Cristina Kirchner a terminar de definir quiénes serán los máximos referentes de su equipo económico, aún cuando todavía falta más de dos meses para las elecciones generales.

Hasta el momento, el candidato peronista ungió informalmente a algunos economistas como voceros, como los mencionados Kulfas, Nielsen, Álvarez Agis, o Todesca, pero se negó a dejar trascender quién podría ocupar la cartera de Yrigoyen 250 si finalmente ganase las elecciones.

La cuestión cobra especial relevancia ya que Fernández aceptó la semana pasada estar pensando en su futuro gabinete y prometió que devolverá el rango de ministerio a Cultura, Ciencia y Tecnología, Salud, Trabajo. Además, afirmó que creará un Ministerio de la Mujer y uno de Obras Públicas, dedicado a vivienda.

Sobre qué pasará con Economía, aseveró, en una entrevista al diario Página 12, que quiere tener "un ministerio fuerte, que maneje todos los resortes de la economía", y agregó que eso lo aprendió "de Lavagna, porque cuando hablé con él para que se quede como ministro me dijo una cosa que yo compartía. 'Si me quedo como ministro, quiero poder manejar', me respondió. En aquel momento estaba todo dividido: Agricultura, Ganadería, Producción".

Pero, más allá de eso, todavía no confirmó el nombre de ninguno de sus posibles ministros.

En la charla de ayer, Macri también le aseguró a Fernández que serían convocados los equipos económicos de Roberto Lavagna y de los demás candidatos opositores que superaron las PASO del 11 de agosto.

De parte del ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, concurrirá a reunirse con Lacunza esta tarde su hijo y candidato a diputado Marco Lavagna.

Por su parte, dirigentes del Frente de Izquierda afirmaron que aún no fueron convocados, pero adelantaron que, de todas formas, no aceptarían la invitación. "El 'diálogo' propuesto por Lacunza con los referentes económicos de la oposición es unidireccional: garantizar la deuda y el sometimiento al pacto colonial con el FMI. Nuestra postura será clara en la dirección contraria", aseguró en su cuenta de Twitter el candidato a diputado Néstor Pitrola.