El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que “abriendo las puertas” de la Argentina al turismo el país se acerca “al sueño de ser más plural y más próspero” e invitó a ser “socios en esta nueva etapa de desarrollo de la Argentina, que ha vuelto al mundo con mucho para ofrecer”.

Al hablar en la asamblea anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo que se desarrolla en el Hotel Hilton de Puerto Madero, el mandatario enfatizó que el turismo “creció desde hace 18 meses en el país” y que ese crecimiento “significa mesas ocupadas, más consumos en shoppings, más gente yendo a espectáculos”, en el marco de “un país que tiene como principal objetivo el trabajo de calidad”.

Macri, en la asamblea anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo: "Desde el Estado le estamos dando un impulso como nunca antes al turismo". Seguilo en vivo ��https://t.co/8d5Quokbz9 pic.twitter.com/BtbTBsE53E — BAE Negocios (@BAENegocios) 18 de abril de 2018

Macri añadió que "si hay trabajo significa que se puede elegir un proyecto de vida, a qué dedicarse y quedarse en el lugar que a uno le tocó nacer", durante el encuentro con miembros de Global Summit of the World Travel and Tourism Council (WTTC por sus siglas en inglés), en el Hotel Hilton.

"El turismo es un sector que es pura potencia en la Argentina, es esencial para el desarrollo y desde el Estado la estamos dando un impulso como nunca antes con la reforma del sector aerocomercial, con la modernización de 19 aeropuertos y nuevas rutas”, enumeró Macri.

Frente a los ministros de Turismo de diferentes naciones y unos 800 líderes de las principales compañías del mundo vinculadas a esa actividad, algunos de los cuales anunciaron formalmente inversiones en el país, Macri indicó desde el Estado le están "dando un impulso como nunca antes al turismo".

Tras este acto, el mandatario viajará a Tucumán, donde a las 13.15 iniciará una recorrida por la Planta Argenti Lemon, ubicada en la localidad de Cruz Alta. Lo acompañarán el gobernador de la provincia, Juan Manzur y el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, así como representantes del comercio, la industria y la producción. A continuación mantendrá una reunión con los miembros de la Mesa Citrícola.

A las 14.30 se realizará el acto durante el cual se procederá a despachar el primer embarque de limones que la industria citrícola de esa provincia exporta a Estados Unidos, tras 17 años de restricciones.