El presidente Mauricio Macri defendió las políticas económicas de su gestión y prometió mejoras a futuro no sólo pos de su reelección sino también para enviar señales de tranquilidad al mercado. En ese sentido, aseguró que, si es reelecto para un segundo mandato, "Argentina no va a defaultear" y sostuvo que para ver un crecimiento el país deberá tener "menos impuestos y menos gasto".

Durante una entrevista con la CNN en español, Macri garantizó que si es reelecto "Argentina no va a defaultear" su deuda externa. "Argentina defaulteó ocho veces", recordó el Presidente, y consideró que plantear que va a suceder de nuevo bajo su gobierno "es mentir, engañar, y de ahí tenemos que salir". "La Argentina no va a defaultear", insistió.

Argentina "tiene una deuda baja con respecto a su PBI, hay países mucho mas endeudados que nosotros. Vamos a seguir por este camino, a respetar la ley, si comprometemos esto en esta elección Argentina no va a tener problemas de financiamiento", advirtió, aunque para ello "hay que tener un presupuesto cada vez más sano, con menos impuestos, que le saquen de encima la pata a la gente que quiere crecer, con menos gasto, sin despilfarrar el dinero y un sistema de ingreso al mercado laboral inteligente".

El mandatario destacó que "sin apoyo de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y China, hubiese sido imposible recibir la ayuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional", y resaltó que "lo del Fondo es una decisión política, porque decidieron apoyarme en este rumbo distinto en la región para salir del populismo".

Críticas al kirchnerismo

Macri, durante el reportaje, también se expidió sobre el principal sector opositor de cara a las elecciones nacionales: el kirchnerismo, agrupado en el frente de Todos. Sobre ellos, planteó que mientras que en los tres años y medio que lleva su gestión se ha "propiciado el diálogo como herramienta fundamental", el cual "se había descartado en la época del kirchnerismo, que era el sometimiento a los bifes".

Respecto al proceso judicial que investiga a funcionarios del gobierno anterior y a la propia ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lanzó que "si ellos están convencidos de que no hicieron nada tienen que presentarse a la justicia, sin chicanas, y explicar". "Ellos tienen una concepción de la verdad y la realidad totalmente distinta a la que tengo yo; como ingeniero para mí dos y dos son cuatro, no son cinco, ocho o lo que te parezca", añadió.

Para el mandatario, Kirchner "ve la política como una imposición, una negación; se niega la realidad de todos los días, la realidad económica y social, con la violación sistemática de las instituciones democráticas y plantea cosas como que la justicia deje de ser un poder independiente, se plantea que había libertad de prensa cuando se intenta por todos los medios y maneras presionar y ejercer el control de los contenidos".

Sobre Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos, contó que tuvo "dos reuniones, una peor que la otra". "Todas las cosas que me dijo eran falsas, todo lo que se comprometió era mentira...No fueron reuniones felices", manifestó.

Acerca del ex jefe de Gabinete kirchnerista Sergio Massa, cabeza de la lista de diputados por Todos, Macri lamentó que "habiendo hecho los esfuerzos para convencerlo de por donde iba el mundo" no lo "sorprendió" que haya decidido unirse a la alianza opositora, y advirtió que "alguna ventajita debe haber sacado".

Por otro lado, arremetió contra sindicalistas como Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Pablo Biró (Pilotos Aerocomerciales). "Hubo muchos años, que venían de antes, de cómo se profundizó el estafar al otro, de apropiarse del trabajo del otro", afirmó Macri.

En contraposición, elogió a su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, senador peronista y ex opositor de su propio gobierno. "Las personas públicas valen por lo que dicen públicamente, no solo en forma privada, y Pichetto expresa en un 90 % las mismas cosas en público que en privado", destacó.