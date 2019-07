Los ojos del golpe final de la campaña están puestos en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal es la figura con mejor imagen dentro del macrismo. Mauricio Macri corre detrás y varios intendentes que buscan la reelección en sus distritos eligieron afiches de campaña sin foto del Presidente ni los colores o nombre del frente Juntos por el Cambio.

Nueve millones de bonaerenses votan en la Primera y Tercera sección electoral. En esos distritos el peronismo juega con ventaja. En algunos sectores del conurbano, los postulantes del oficialismo prefirieron no aparecer en la cartelería junto a Macri.

En San Martín, el candidato Santiago López Medrano optó por afiches donde se lo ve dialogando con vecinos o junto a Vidal. El ministro fue criticado por las fotos en las que parece querer desmarcarse de la imagen del Presidente. Otro de los rostros protagonistas es el de Nicolás Ducoté, de Pilar, donde aparece en gigantografías sin ninguno de los líderes del PRO. El joven macrista va por la reelección pero por la mala gestión la oposición podría quedarse con el distrito.

El caso de San Fernando es parecido. El candidato a diputado de la primera sección electoral, Axel Campbell ûsubsecretario de Asuntos Municipales- empapeló la ciudad con fotos sin la presencia de Macri. Es uno de los nombrados para presidir la Cámara de Diputados bonaerense en caso de ser elegido. Pablo Alaniz, en Florencio Varela, sigue el mismo camino. Se postula como candidato a intendente con panfletos que elude el nombre de Juntos por el Cambio. En Esteban Echeverría, el postulante Evert Van Tooren se muestra en carteles junto a la gobernadora Vidal, mientras que Martiniano Molina, en Quilmes, eligió la misma modalidad para hacer campaña.

El oficialismo gobierna en 69 municipios de un total de 135. En el Gobierno creen que Macri "tiene casi perdidas la primera y tercera sección electoral. Vidal no puede recuperar votos si pierde en las PASO en los distritos. Macri puede recuperarlos en otras provincias", analizan en Balcarce 50. Asumen que hay territorios con problemas de retener, como Pilar, Quilmes, Bransen, Berisso y San Vicente. Una de las hipótesis es que prevalecerá el no corte de boleta, como es histórico en la provincia de Buenos Aires, salvo en 2015. "Vidal muestra que Macri está mejor en las encuestas pero no lo llevan al conurbano", se sinceran en el entorno presidencial. Los números que manejan en la provincia muestran una paridad con el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof. "Las encuestan son dan 43-42", señalan desde el macrismo. Pero hay temor de un corte de boleta. Los bonaerense no tienen una mirada completa. Miran los extremos: el Presidente y el intendente", aseguran.