Ante un escenario que se presenta cada vez más adverso para su futuro político, el presidente Mauricio Macri cayó en la cuenta que las posibilidades de ser reelecto están atadas tanto a la viabilidad del paquete de medidas económicas que anunció la semana pasada como al respaldo político de sus socios de la coalición gobernante. Para asegurarse ambas cuestiones, entre hoy y mañana, se reunirá con más de una decena de empresarios, con los que acordó el "congelamiento de precios" de 60 productos por 180 días, y mantendrá un encuentro con los cinco gobernadores de Cambiemos, con el eje puesto en la estrategia electoral y la Convención de la UCR.

Aún cuando el mandatario aceptó a regañadientes la propuesta de sus asesores políticos de suavizar los efectos de la inflación con una herramienta que Cristina Fernández utilizó cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo nacional, tampoco está dispuesto a descansar en que un "pacto entre caballeros" -como sostuvo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne- garantizará el programa de "Precios Esenciales". De ese tema y algunos otros, hablará hoy con los representantes de las compañías alimenticias cuando los reciba en la Casa Rosada a las 10.15, junto al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; pero también buscará llevarles tranquilidad sobre la aplicación de la Ley de Lealtad Comercial, que busca "evitar abusos de posiciones dominantes o posibles conductas monopólicas de grandes empresas".

La Rosada planea su estrategia frente a la Convención Nacional del radicalismo

Casi a la par de la cita con empresarios, desde la administración central se apuraron a fijar un encuentro para mañana con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y los mandatarios radicales Alfredo Cornejo, de Mendoza; Gerardo Morales, de Jujuy; y Gustavo Valdés, de Corrientes. En lo inmediato, el propósito es lograr una foto que muestre el apoyo de los principales referentes de Cambiemos a la reelección de Macri, pero también hacer "un repaso de las medidas adoptadas y su impacto", según señalaron desde Balcarce 50.

El presidente también apunta a meterse de lleno y discutir mano a mano lo que será la campaña en algunas provincias, como Santa Fe y Córdoba, donde Cambiemos aparece en desventaja frente al socialismo y el peronismo. Por el momento, lo único que está decidido es que el jefe de Estado no se involucrará en los actos proselitistas en esos distritos, menos aún en territorio cordobés. Allí, la alianza no sólo se fracturó y dejó enfrentados al intendente de la capital, Ramón Mestre, y al jefe del interbloque de diputados del oficialismo, Mario Negri, de cara a los comicios del 12 de mayo, sino que además el actual gobernador peronista, Juan Schiaretti, aparece como favorito en las encuestas para ir por un segundo mandato.

"La reunión es para darle continuidad a la mesa con los radicales", dijeron desde el Gobierno bonaerense, al mismo tiempo que confirmaron la presencia de Vidal, que por estas horas está avocada a preparar su propio paquete de medidas para alentar el consumo. Desde el Ejecutivo nacional y la UCR admitieron que uno de los temas centrales a abordar en el cónclave de mañana es la estrategia que se darán para la Convención radical, que se realizará en mayo. No es casualidad que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, haya convocado para esta semana a dirigentes del sector más crítico del radicalismo, Ricardo Alfonsín y Federico Storani, aún cuando en PRO no se cansan de repetir que la postura de esos referentes -que plantean construir un frente que incluya al ex ministro de Economía Roberto Lavagna- es minoritaria dentro del partido.