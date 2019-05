En medio de la crisis económica, sin grandes expectativas de lograr una reactivación a tiempo y con resultados electorales adversos en siete distritos, en los próximos meses el presidente Mauricio Macri se centrará en exhibir lo que en el Poder Ejecutivo consideran uno de los pocos logros palpables de la gestión de la alianza Cambiemos: la obra pública. Como contrapartida, recortará los viajes de campaña en la previa de las elecciones provinciales.

Aunque están atentos a los vaivenes del dólar, en el ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, se muestran confiados en que se podrán inaugurar la casi totalidad de las 770 obras que tenían previstas entre marzo y diciembre de este año. Sin embargo, desde esa cartera sostuvieron que si la moneda extranjera sigue subiendo podría poner en riesgo la finalización de algunas de esas obras.

Un alto funcionario nacional explicó a BAE Negocios que "a diferencia de lo que fue en 2017, esta vez, el gobierno cuenta con la inauguración de múltiples obras en distintas provincias y municipios", a la vez que admitió que "es muy complejo que se vea todo lo que se hizo si sigue habiendo tanta inflación".

Antes de la PASO y previo a las elecciones generales se inaugurarán cloacas, pavimentos, escuelas y viviendas, según fuentes oficiales. En todos los casos se trata de obras que ya están en ejecución.

Desde la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica esperan que al finalizar el 2019 puedan terminar las 62 obras hídricas y las 105 obras de agua potable y saneamiento que tenían pautadas. Mientras que en Secretaría de Infraestructura Urbana apuestan a inaugurar 437 intervenciones y 24 renovaciones urbanas.

También está previsto entregar este año unas 25.000 viviendas y realizar 2.650 mejoramientos de hogar, 23.445 conexiones a los servicios y el desarrollo de 248 infraestructuras en todo el país. Además, desde el Ministerio del Interior señalaron que están a cargo de 1831 obras y 385 áreas de infraestructura urbana.

Provincias

Apenas el candidato de Cambiemos, José Corral, quedó ubicado en el tercer puesto en las PASO de Santa Fe, en el Gobierno nacional se apuraron a cancelar un viaje que el presidente Mauricio Macri tenía fijado para la semana próxima a esa provincia. También quedaron en suspenso otras visitas a distritos en los que dirigentes radicales disputarán la gobernación.

Aún así, en Balcarce 50 sostienen que no está descartado que haya una nueva foto de Macri con Corral en la previa a los comicios generales.

Según una fuente del oficialismo, "no sólo no se cuida al presidente, sino que además en algunas provincias los candidatos prefieren que no viaje para brindar apoyo por la alta imagen negativa que tiene en las encuestas". Es el caso de Jujuy, desde donde dieron a entender a los asesores del presidente que sería mejor que el líder de PRO no vaya a la provincia antes del 9 de junio, cuando se realizarán las elecciones. También está en duda que el presidente haga una escapada a Córdoba antes de las elecciones del 12 de mayo.

Mendoza es otra de las jurisdicciones en las que prefieren que el mandatario no forme parte de la campaña electoral de cara a las internas del 9 de junio. "Hay que garantizar ganar en las provincias que ya gobernamos. Esa es la prioridad. En el resto, salir lo mejor posicionados posibles", apuntó un funcionario nacional.