En medio de la crisis económica, sin grandes expectativas de lograr una reactivación a tiempo y con resultados electorales adversos en siete distritos, en los próximos meses antes de las elecciones, el presidente Mauricio Macri se centrará en exhibir lo que en el Poder Ejecutivo nacional consideran uno de los pocos logros palpables de la gestión de la alianza Cambiemos: la obra pública.

Como muestra, el jefe de Estado resumió días atrás en una entrevista televisiva concedida a Canal 9 lo que será una constante en su campaña presidencial: "Me angustia que un chico no tenga para comer, pero por suerte en algunos casos con 5 mil cuadras construidas, puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento. Antes había calles de barro y no podía salir cuando llovía. Ahora hay un millón y medio de personas que tienen cloacas, y antes no las tenían y convivían literalmente con la mierda".

Aunque están atentos a los vaivenes del dólar, en el ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, se muestran confiados en que se podrán inaugurar la casi totalidad de las 770 obras que tenían previstas entre marzo y diciembre de este año. Sin embargo, desde esa cartera sostuvieron que si la moneda extranjera sigue subiendo podría poner en riesgo la finalización de algunas de esas obras.

Un alto funcionario nacional explicó a BAE Negocios que "a diferencia de lo que fue en 2017, esta vez, el gobierno cuenta con la inauguración de múltiples obras en distintas provincias y municipios", a la vez que admitió que "es muy complejo que se vea todo lo que se hizo si sigue habiendo tanta inflación".

Antes de la PASO y previo a las elecciones generales se inaugurarán cloacas, pavimentos, escuelas y viviendas, según fuentes oficiales. En todos los casos se trata de obras que ya están en ejecución.

Desde la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica esperan que al finalizar el 2019 puedan terminar las 62 obras hídricas y las 105 obras de agua potable y saneamiento que tenían pautadas. Mientras que en Secretaría de Infraestructura Urbana apuestan a inaugurar 437 intervenciones y 24 renovaciones urbanas.

También está previsto entregar este año unas 25.000 viviendas y realizar 2.650 mejoramientos de hogar, 23.445 conexiones a los servicios y el desarrollo de 248 infraestructuras en todo el país. Además, desde el Ministerio del Interior señalaron que están a cargo de 1831 obras y 385 áreas de infraestructura urbana.

Algunos días atrás, durante la inauguración de un tramo de la Ruta Nacional 8, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró a un puñado de intendentes de Cambiemos el avance de las obras en proceso ante la creciente preocupación de algunos de ellos por el parate que hay en algunas localidades.