El Gobierno inauguró el pasado 5 de abril la primera agenda regional para impulsar el desarrollo productivo de las provincias. Mauricio Macri eligió comenzar por las provincias de NEA, una región donde el Ejecutivo apostó a resurgir a través del Plan Belgrano, un área que en algún momento ocupó el rango de ministerio. A fines de mayo fue el turno del NOA, cuando pasó por Salta y Santiago del Estero.

Fuentes oficiales contaron que la próxima etapa será Cuyo y el centro del país. La Casa Rosada está organizando la gira presidencial por estas provincias, que incluye a Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Siguiendo la modalidad de las anteriores, hará base en dos o tres provincias, donde mantendrá encuentros con los gobernadores y organizará reuniones de mesas productivas.

Macri necesita sumar acciones positivas y el apoyo de los mandatarios para avanzar en el Presupuesto 2019. La mala imagen sigue en ascenso ante la crisis económica y las turbulencias cambiarias. La elección de los distritos está enfocada también con una visión electoralista pensando en las presidenciales del año próximo. Las provincias del centro aportan un gran caudal de votos en un comicio a nivel nacional. Son los distritos con más número de votantes, pese a que la provincia de Buenos Aires supera a todas estas provincias juntas (37% del padrón electoral). La presencia del líder de Cambiemos en estas regiones fueron pensadas como actividades donde se puede evitar además el malhumor social por los desaciertos económicos de los últimos momentos.

Los organizadores de la agenda descartaron que pueda incluir la región Patagónica, una zona en la que estuvo en varias ocasiones salvo en dos provincias. Desde que asumió la presidencia nunca visitó Santa Cruz ni Tierra del Fuego. En el Sur, si bien lo elige como lugar de veraneo, no tuvo buenas experiencias. En 2016, el vehículo que lo trasladada sufrió una apedreada cuando participó de un acto en la ciudad neuquina de Villa Traful. En Balcarce 50 no se olvidan de ese episodio ni tampoco cuando fue víctima de otra situación similar ese mismo año en Mar del Plata. "Son zonas muy conflictivas como Rosario. Evitamos que vaya a esas ciudades", explicaron desde la Casa Rosada, que suspendió el acto por el Día de la Bandera el pasado 20 de junio. Sobre la presencia de hoy en Tucumán aseguraron que la "seguridad está garantizada" y que no se presentará en lugares público. Sólo asistirá a la Casa Histórica junto al gobernador peronista Juan Manzur, donde ambos brindarán un discurso.

Con respecto a la región Patagónica, consideran que hay muchos conflictos abiertos que podrían generar un mal momento para el Presidente. Por un lado, el foco de los reclamos estatales; y por otro, la cuestión mapuche. Tampoco gobiernan ninguna de las provincias. En el análisis sobre si convenía viajar al Sur, el Gobierno lo considera una región que "aporta poco caudal de votos". Tierra del Fuego es el distrito con menor peso electoral que representa apenas el 0,39% de votantes. Sin embargo en algún momento deberán poner la mira en estos distritos porque Macri no se impuso en ninguno en las elecciones de 2015.

Hace más de un año Macri presentó el Proyecto Patagonia, similar al Plan Belgrano, y poco se avanzó en su desarrollo. En algún momento se pensó en una visita a la Antártida pero finalmente fue descartado ante el temor que de el jefe de Estado "queda aislado" por las malas condiciones climáticas.