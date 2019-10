Sin esperanzas por parte del oficialismo de revertir los resultados en la provincia de Buenos Aires, el cierre de campaña de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en Mar del Plata pasó a un segundo plano para limitarse a ser el terreno de la anteúltima marcha del "Sí, se puede" de Mauricio Macri, que irá en búsqueda de su reelección el 27 de octubre próximo. Ayer, el Presidente se ciñó a repetir casi al dedillo el discurso de actos anteriores y, una vez más, se mostró entusiasmado con la posibilidad de acortar la diferencia de puntos con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, para alcanzar el balotaje.

La mandataria provincial llegó a la ciudad balnearia con la esperanza de sumar el número necesario de votos que le permita posicionarse mejor después del 10 de diciembre, cuando tenga que empezar a negociar como opositora con el peronismo dentro de la Legislatura bonaerense, pero también con parte de quienes en la actualidad son sus compañeros de espacio político, siempre que decida integrar el armado que algunos dirigentes oficialistas ya denominan como el "post macrismo".

El Presidente no abundó en elogios a la gobernadora como en el cierre anterior a las PASO

Mientras las encuestas que manejan en el entorno de Vidal -según fuentes gubernamentales bonaerenses- muestran que el escenario es similar al de las PASO, desde la sede partidaria de Balcarce al 400 más de un integrante del equipo encargado de diseñar la estrategia electoral a nivel nacional sostiene que a partir de las 30 movilizaciones callejeras por diferentes distritos del país "aumentaron las chances de llegar a segunda vuelta". Con un entusiasmo similar y muchos menos elogios a la gobernadora bonaerense que en el cierre de campaña previo a las primarias, Macri volvió a pedir ayer por la tarde a sus seguidores que convenzan a familiares y amigos de votar a la fórmula presidencial de la alianza Juntos por el Cambio que integra junto a Miguel Ángel Pichetto. "Cada uno de ustedes vaya a buscar a esa persona que necesita ayuda para ir a votar", subrayó el jefe de Estado. Y agregó: "Que nunca más les digan que no se puede porque sí se puede".

En un pasaje que reproduce las frases del día anterior, el presidente brindó algunos indicios del camino que tomará si pasa a ser parte de la oposición: "No nos vamos a quedar callados mientras nos roban nuestro futuro. Ellos quieren que nos quedemos callados. Somos una mayoría que durante años nos quedamos en silencio, hasta con miedo, diciendo que no nos íbamos a meter en la política porque era algo peligroso. Y dejamos un espacio enorme y otro tomó el país y se creyó dueño de lo público y se quiso quedar con todo, hasta con nuestra libertad. Pero les decimos "¡Basta, hasta acá llegaron!". Y añadió: "Nosotros somos gente de paz, no queremos la violencia pero no queremos que nos pasen por arriba".