El presidente Mauricio Macri terminó de definir en las últimas horas los lugares en las listas Juntos por el Cambio en territorio bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires, luego de intensas negociaciones con sus aliados de la Coalición Cívica (CC) y de la Unión Cívica Radical ( UCR).

Después de semanas de diálogo con los emisarios de ambas fuerzas, y conscientes de que la paridad de género comienza a regir desde estas elecciones (que instituye la mitad de los cargos para cada sexo), los oficialistas de Juntos por el Cambio tienen listo el borrador que presentarán ante la justicia electoral antes de la medianoche de este sábado, cuando vencen los plazos legales para hacerlo.

En la Ciudad

Según confiaron a Télam fuentes partidarias, en la Capital Federal -que este año elige senadores-, la lista estará encabezada por el economista y diputado Martín Lousteau (apoyado por un sector de la UCR) y Guadalupe Tagliaferri, actual ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno porteño.

Especialista en temas de infancia y género, Tagliaferri formaba parte del equipo original de María Eugenia Vidal en esa cartera en la primera gestión de Macri en la ciudad, junto con la ahora ministra del área a nivel nacional, Carolina Stanley.

La lista para Diputados, en tanto, estará liderada por el actual legislador porteño y titular de la CC, Maximiliano Ferraro, mano derecha de Elisa Carrió. Lo seguirá la representante del PRO Victoria Morales Gorleri (de aceitados vínculos con la Iglesia) y el radical porteño Emiliano Yacobitti, en el tercer puesto.

A continuación se ubicará Mariana Zuvic (líder de la CC santacruceña y autora de muchas denuncias contra el kirchnerismo), seguida por un hombre del PRO, que se definirá entre los actuales diputados Pablo Tonelli y Álvaro González. Luego, en el sexto puesto, vendrá una mujer del radicalismo, y a continuación el que quede del binomio Tonelli-González.

La lista porteña muestra el acuerdo al que llegó el PRO con sus aliados de la UCR y la CC, y no solo intercalan todos los puestos entre hombres y mujeres, sino también entre los tres partidos.

En la Provincia

También con injerencia de las tres fuerzas, en la provincia de Buenos Aires (que ya eligió senador dos años atrás), la lista de diputados estará encabezada por el actual ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. Ritondo viene del ala peronista de PRO (junto a Diego Santilli, entre otros) y tiene buenos vínculos con la gobernadora Vidal, después de que los dos compartieran la conducción de la Legislatura porteña en la gestión pasada.

Detrás de Ritondo (en lugares todavía movibles y a definir), estará la diputada Silvia Lospennato (de PRO y cara visible del sector de ese partido que promueve el aborto) y el actual secretario del Ministerio del Interior, Sebastián García de Luca, también referenciado en el ala peronista de PRO, en este caso, con Rogelio Frigerio.

Ese listado llevará además a una extrapartidaria, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey (víctima de la tragedia de Once), que se convirtió en una de las caras visibles de los familiares que reclamaron cárcel para los culpables de la tragedia ferroviaria ocurrida durante el kirchnerismo.

Por la CC estarán en ese listado Mariana Stilman y Mónica Frade, abogadas del entorno cercano a Carrió. En tanto, por la UCR buscan renovar sus bancas los diputados Karina Banfi y Miguel Bazze. También irá por otro mandato el actual diputado de PRO y ex dirigente de la comunidad judía, Waldo Wolff, y se sumará la titular de la juventud macrista, Camila Crescimbeni.

Este esquema compartido e intercalado por el PRO, la CC y la UCR en los listados de Capital y suelo bonaerense se modifica en varias provincias, donde el criterio será que los gobernadores de la UCR (en Jujuy, Corrientes y Mendoza) definan sus propias listas.

En otros territorios, en cambio, habrá internas para definir cuál candidato encabezará las nóminas, y en los demás los tres socios acordaron nombres en función de la representación territorial y los votos que cada uno de ellos tiene en ese distrito.

En el camino

De esta manera, algunos nombres destacados del oficialismo en el Congreso seguramente no permancerán. Uno de ellos es Daniel Lipovetzky quien, según pudo saber BAE Negocios, todavía no recibió un lugar en las listas que le asegure quedarse en el Parlamento otros cuatro años, aunque no se descartaba que pudiera hacerlo antes del cierre del sábado.

Por otra parte, se confirmaría así que el actual presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, tampoco renovaría su banca, tal como había anticipado él mismo ya el año pasado, y a pesar de que el ingreso de Miguel Pichetto en el Gobierno le augura a los peronistas un lugar de mayor peso en un eventual próximo mandato de Macri. El próximo destino de Monzó podría ser la Embajada argentina en España.