El presidente Mauricio Macri aseguró que "el abandono ferroviario se acabó", al destacar que en la línea Belgrano Cargas "se renovaron 711 kilómetros de vías y hay otros 400 en obra".

"Hace algunas semanas, por primera vez el Belgrano Cargas transportó en solo tres días cien vagones desde la provincia de Salta hasta los puertos de Timbués, en Santa Fe. Cien vagones repletos del fruto de nuestro trabajo", señaló el jefe de Estado, en una nota de opinión publicada en el diario Norte de Chaco

En el texto titulado "La Revolución de los trenes", Macri ponderó que el Belgrano Cargas en las últimas semanas "viajó 1.180 kilómetros, pasando por Chaco y Santiago del Estero".

El mandatario resaltó que Trenes Argentinos Cargas realiza pruebas para que, "a partir de septiembre", esto sea "algo habitual" y los productores del noroeste puedan "transportar un 50% más de carga en una sola formación".

"Cuando llegamos al gobierno, este trayecto tomaba hasta quince días y se hacía con alrededor de cuarenta vagones menos. Las locomotoras y los vagones estaban en mal estado y el tren tenía una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora", reseñó el Presidente.

Y en relación con el estado de las vías, sostuvo que "en 17 provincias, estaban deterioradas y descuidadas".

"Así, poco a poco las estaciones y los talleres se fueron transformando en museos que ilustraban un capítulo olvidado de nuestra historia. Hoy podemos decir que ese abandono ferroviario se acabó", subrayó.

En ese sentido, Macri aseveró: "Renovamos 711 kilómetros de vías y tenemos otros 400 en obra. También modernizamos la flota con locomotoras y vagones nuevos. Y lo más importante es que, a partir de este plan integral, generamos 3.700 empleos directos"

"Son miles de historias que cambian de la mano de un buen trabajo y que, a su vez, impulsan la rueda para cambiarles la vida a otros argentinos", remarcó.

Tras dar cuenta de una serie de iniciativas encaradas por su administración para mejorar el servicio de trenes, consideró que se lleva a cabo "una revolución ferroviaria, pero que no es la única".

"En estos tres años y medio también marcamos un antes y un después en autopistas y rutas, en aeropuertos, aviones y puertos, con la conectividad 4G e Internet. Y todo apunta en la misma dirección: a generar desarrollo y oportunidades ahí donde cada argentino elige vivir", agregó.

"No es lo que vinimos a hacer, es lo que tuvimos que hacer porque no estaba hecho. Y porque dijimos basta, porque ya era hora de arremangarse y empezar a torcer el curso de la historia. Estamos saliendo adelante, y lo estamos haciendo entre todos. Los ejemplos sobran. El Belgrano Cargas, por su parte, ya tomó velocidad y a su paso va despertando pueblos y ciudades", puntualizó.