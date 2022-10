El ex presidente Mauricio Macri, cuestionó la decisión oficial de abstenerse en la votación en la que se definió la continuidad de la Comisión de Naciones Unidas que investiga las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

"Pido perdón a nuestros queridos hermanos venezolanos por la abstención de la Argentina a la condena de crímenes de lesa humanidad en su país", sostuvo el líder del PRO.A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario agregó: "Los argentinos de bien sentimos vergüenza por este gobierno que no defiende ni la libertad ni los derechos humanos".

De esta manera, el referente opositor criticó al Gobierno del Frente de Todos por abstenerse en la votación que se celebró en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, para definir la continuidad de la investigación sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela.

Votación para investigar la violación a los derechos humanos en Venezuela

La continuidad de la comisión especial fue apoyada por 19 países, rechazada por 5 estados miembros y tuvo 23 abstenciones. En el debate que se realizó en Ginebra, América Latina se vio dividida por sus opiniones: Brasil y Paraguay avalaron la prórroga de la comisión, mientras que Cuba, Bolivia y Venezuela rechazaron su continuidad.

Por su parte, Argentina junto a México tomaron la decisión de abstenerse. Respecto a los demás países, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón apoyaron a la comisión investigadora, mientras que China y Eritrea votaron en contra.

Argentina en la ONU y su mirada sobre lo que sucede en Venezuela

El representante argentino ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Sebastián Rosales, brindó un discurso en el que se vio el cambio de idea por parte del gobierno de Alberto Fernández.

“La Argentina ha decidido abstenerse en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados. Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no pueden mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano”, aseguró Rosales en Ginebra.

La ONU acusó al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un informe en el 20202, en el que se acusa directamente al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad. En el comunicado destacaron casos de tortura y asesinatos presuntamente perpetrados por fuerzas de seguridad.

Hace dos años, el grupo encargado, investigó 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país sudamericano; además revisaron dos mil 891 incidentes adicionales para corroborar patrones de violaciones y crímenes.

En el informe 441, la misión presentó 48 estudios de casos en profundidad que amplía la averiguación sobre las ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas por motivos políticos, así como violencia relacionada con protestas contra la administración de Maduro.