Con un panorama poco alentador desde lo político, Mauricio Macri arrancó la semana con una nueva designación en el gabinete en busca revitalizar la economía. Pasados 10 días de las PASO, el Gobierno parece camino a una transición con la jura de Hernán Lacunza al frente del ministerio de Hacienda tras la renuncia de Nicolás Dujovne.

La llegada del ex ministro de bonaerense tiene el objetivo de lograr la estabilidad del dólar y evitar nuevas turbulencias en el mercado para llegar a octubre más estabilizados.

Aunque el macrismo se empeñe en marcar que está preocupado por la política cambiaria no deja recordar el voto que necesita en las generales para revertir el resultado abrumador de 15 puntos de diferencia del 11 de agosto.

"Confío en que nos acompañen con el voto para que el Presidente renueve su mandato", reclamó Lacunza en la conferencia de prensa que brindó a los pocos minutos de asumir. Pese a que Macri había prometido dejar de lado la campaña, el tono electoral de la conferencia del flamante ministro y el breve mensaje del Presidente en el Salón Blanco muestran una nueva etapa para el macrismo.

El oficialismo necesita tranquilidad en los mercados para mejorar el voto en las urnas

El Gobierno no tiene planificadas nuevas medidas económicas con fines electoralistas como las anunciadas la semana pasada. No habrá novedades con respecto a una suba de las retenciones. Ayer el Presidente recibió a los referentes de la Mesa de Enlace, a quienes les prometió que "no habrá aumentos" hasta el fin del mandato. Otra de las medidas que se hablaba era un aumento a las jubilaciones, pero no se esperan anuncios en ese sentido.

"Esta es la plataforma que queremos construir durante la transición y como legado para el próximo mandato", explicó Lacunza. La idea de dejar las cuentas ordenadas estará acompañada con la decisión de convocar a todos los referentes económicos de los partidos de la oposición que superaron las PASO. Ayer se llevaron a cabo los primeros encuentros. Según Lacunza, el objetivo es ponerse de acuerdo para "preservar la estabilidad". El macrismo necesita tranquilidad en los mercados para mejorar el voto en las urnas.

"Lo importante es que el punto de partida del próximo mandato, sea quien sea el elegido, tenga una plataforma robusta para poder recuperar el crecimiento", detalló desde el plano político.

Macri también aportó lo propio cuando tomó juramento al nuevo ministro sin agradecer al saliente. "Les hablo como Presidente" y no como candidato, aclaró, aunque le pidió al ministro que "tiene que estar puesto en morigerar cualquier costo que puede tener el proceso electoral en la vida diaria".