En busca de un "gran acuerdo nacional", Mauricio Macri recibió ayer al formoseño Gildo Insfrán, uno de los gobernadores peronistas más críticos del Gobierno, en medio de la discusión por el acuerdo con el FMI y el proyecto para frenar la suba de las tarifas de los servicios públicos.

Insfrán llegó cerca de las 11 de la mañana e ingresó por la explanada de la calle Rivadavia. El Presidente lo recibió en su despacho junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el encargado de citar a los mandatarios provinciales.

Hace apenas 24 horas se había sumando a la ronda de reuniones el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien trajo el proyecto de ley de tarifas para bajar a la mitad el IVA a los consumidores y empresas.

Los gobernadores peronistas llevaron al Gobierno una propuesta superadora al proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, y que está dispuesto a la firma del veto presidencial si es aprobado por el Senado. La Casa Rosada analiza las alternativas pero ve muy lejos la posibilidad de llegar a un acuerdo.

El Ejecutivo había resuelto convocar a los gobernadores en el marco de un "gran acuerdo nacional", en medio de la turbulencia cambiaria y la pelea por la tarifas. El formoseño fue otro de los representantes opositores que visitó Balcarce 50, de donde salió una hora más tarde, sin hacer declaraciones a la prensa.

El ministro Frigerio, presente en todas las reuniones, continuará con las citas. Esta semana seguirá el chubutense, Mariano Arcioni, quien llegará también con un pedido de asistencia financiara para asumir el pago de aguinaldo de mitad de año.

La Casa Rosada no descarta convocar a los mandatarios más duros, como Alicia Kirchner de Santa Cruz, Miguel Lifschitz de Santa Fe, o Carlos Verna de La Pampa. Según explicaron a este diario, la situación santafesina es diferente porque en el medio se encuentra la discusión por la deuda de coparticipación que mantiene la Nación con la provincia. Alberto Rodríguez Saá tampoco está descartado. "No le decimos que no a ninguno", resaltaron desde Balcarce 50. La fueguina Roxana Bertone no participó pero mandó su vice, Juan Carlos Arcando.

Las reuniones comenzaron por grupos y siguieron más personalizadas con el objetivo de analizar inquietudes de cada distrito. El Gobierno estudia por estas horas seguir las rondas con intendentes de las capitales y otros sectores. "Será parecido al CCK", afirmaron a este diario en referencia a la convocatoria de aquel 30 de octubre pasado cuando Macri había lanzado las propuestas para promover consensos de políticas públicas. Gobernadores, representantes parlamentarios, miembros de la Corte y representantes del empresariado, y del sindicalismo habían concurrido al Centro Cultural Kirchner. Desde el Gobierno resaltan que "no es la primera vez" que hacen un llamado a todos los sectores, un camino que sirvió al año pasado para sacar leyes complicadas en el Parlamento o impulsar el debate de otras iniciativas. En la lista incluyen a las reformas jubilatoria, fiscal, y laboral, y de financiamiento político. Pese a que todavía no se aprobaron todas, consiguieron el consenso de las provincias.