Reuniones con inversionistas, actos públicos y un homenaje a los rosarinos muertos en un atentado serán parte de la agenda de Mauricio Macri en Nueva York. Inicia hoy un viaje de tres días acompañado de legisladores del oficialismo y la oposición, gobernadores, y funcionarios nacionales.

Con el escenario de un amplio triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas, el Presidente comienza una gira focalizada en la búsqueda de inversiones. Llegará a Wall Strett con una agenda importante desde el punto de vista de los negocios en los que quiere avanzar la Argentina. En la salida internacional, Macri busca encuentros con inversores y Ceos de grandes empresas multinacionales.

Similar a cuando lo hizo en la cumbre Davos, viajará con una nutrida comitiva. Por parte de los gobernadores, se sumarán los peronistas Juan Schiaretti de Córdoba, y Gustavo Bordet de Entre Ríos; y el socialista, Miguel Lifschitz de Santa Fe. Por el oficialismo estarán el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el titular del interbloque de diputados, Mario Negri; y también el senador peronista Rodolfo Urtubey. La presencia de los mandatarios provinciales se da en un momento de tensiones con la Casa Rosada luego de la presentación la reforma tributaria, que plantea ajustes de impuestos con consecuencias para las economías regionales. Incluso el mismo día que el Presidente aterrice en Buenos Aires -el jueves- recibirá a todos los gobernadores en la Quinta de Olivos.

La comitiva argentina se completa con Juliana Awada, el canciller Jorge Faurie, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el vocero presidencial Iván Pavlovsky.

Macri llega a Nueva York con dos hechos relevantes. Por un lado, con la repatriación de los cuerpos de los cinco argentinos fallecidos, Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, en un ataque terrorista. El Presidente hará un homenaje a las víctimas en la zona del carril de la bicisenda en el Rio Hudson, en Manhattan. Será la primera actividad.

Por otro lado, llega con una resolución pendiente del gobierno de Donald Trump sobre el conflicto del biodiésel. Estados Unidos impuso en agosto derechos provisorios del 57% al ingreso del producto argentino por supuestos subsidios. Esos aranceles podrían ser definitivos en las próximas horas.

El resto de la jornada de hoy tendrá un almuerzo con Ceos e inversores. Se reunirá con Andrew N. Liveris, CEO de Dow; y con el vicepresidente de Infraestructura de Expansión Global de Amazon, Elaine Feeney. Luego mantendrá una reunión con inversores en Argentina. Mañana compartirá una desayuno organizado por el Business Council for International Understanding (BCIU) en The Carlyle Hotel. Al mediodía, asistirá a una comida ofrecida por el Council of America con más de 140 invitados con CEOs y líderes del sector privado en la región. Macri recibirá el Premio Gold Insigne en reconocimiento por “su liderazgo transformador en la República Argentina y en toda la región”. Por la tarde, será recibido por el empresario y ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Finalmente tendrá una reunión con el Secretario General de Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

El último día, el miércoles, el jefe de Estado tendrá una audiencia con el director del fondo de inversión, PointState Argentum, Dario Lizzano. Luego emprenderá el vuelo de regreso a Buenos Aires.