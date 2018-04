En el momento de mayor presión a los gobernadores para que bajen los impuestos de las tarifas de los servicios públicos, Mauricio Macri visitó dos localidades de Santa Fe y se mostró junto al socialista Miguel Lifschitz, uno de los mandatarios que salieron a cuestionar el pedido presidencial y le reclamaron la rebaja del IVA provincial.

El santafesino no se quedó atrás con las críticas al Presidente pese a que a las pocas horas iba a estar recibiendo la visita del primer mandatario. Casi a la misma hora que comenzaba la sesión en la Cámara de Diputados, el líder de Cambiemos volvió a defender la política energética que lleva adelante la gestión con el aumento de las tarifas. Esta vez no hubo mensaje difundo por el Presidente al estilo spot televisivo que hizo desde Vaca Muerta. Desde Presidencia difundieron algunas frases de Macri en un contacto con la prensa local. "Si el país no tiene energía, no puede crecer", afirmó al salir de un jardín de infantes en la localidad santafesina de Las Rosas.

La estrategia del Gobierno para frenar la embestida de la oposición en el Congreso quedó simplificada en un proyecto de ley para "transparentar" las facturas de agua, luz y gas, excluyendo de la boleta los impuestos municipales y provinciales. Por eso ayer Macri insistió en que buscarán ir hacia la "paridad de las tarifas de la zona metropolitana con el resto del país" y resaltó que los valores que se pagan de energía en nuestro país siguen siendo "muchísimos más bajos que los que los que se pagan en Uruguay o Chile".

"Hay que entender que, lamentablemente y aunque le dimos vueltas, no hay otra salida. La energía cuesta generarla, transportarla, distribuirla y es lo que vale", afirmó el mandatario en la única declaración sobre las tarifas.

Lifschitz había criticado el pedido de Macri de trasladar a las administraciones provinciales la responsabilidad de bajar impuestos para reducir las tarifas y que el "costo político" lo paguen los gobernadores. "Este gobierno tiene mucha habilidad. Lo hizo con la reforma previsional y ahora lo hacen con las tarifas", se había quejado el santafesino, al igual que otros mandatarios como el cordobés Juan Schiaretti.